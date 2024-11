Michel Barnier avança ideia de candidatura única em 2027 para tentar “cimentar” a sua “base comum”

O primeiro-ministro Michel Barnier no Palácio do Eliseu, em Paris, em 6 de novembro de 2024. JULIEN MUGUET PARA “O MUNDO”

Apesar da negação que ele fez à noite, A mensagem de Michel Barnier foi bem recebida e mais ou menos apreciada pelos diferentes componentes da sua “base comum”, esta aliança parlamentar de circunstâncias que lhe permite ser primeiro-ministro. Quarta-feira, 13 de novembro, no final da tarde, Le Fígaro relataram comentários feitos por Barnier no início do dia diante dos deputados Les Démocrates (o grupo MoDem), Ensemble pour la République (EPR, o grupo Renascentista), Horizons e Droite republicaine (o grupo partidário Les Républicains) dos Assuntos Econômicos Reunião do Comitê em Matignon.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes Dois meses após a sua nomeação, o método Barnier posto à prova Leia mais tarde

Michel Barnier parecia apelar a uma candidatura sindical na primeira volta das eleições presidenciais de 2027 entre os macronistas e a sua família política, os Republicanos (LR). “Se não tivermos um único candidato dos nossos grupos, ficaremos com a extrema direita e a extrema esquerda no segundo turno”ele avisou.

Confirmado pela comitiva do Primeiro-Ministro ao Fígaro e a AFP, suas observações também foram feitas ao Mundo por vários participantes desta reunião. No início da noite, Michel Barnier recuou diante dos jornalistas em Bruxelas, onde viajava. “Eu não disse isso… apenas disse que o sucesso deste governo – que tenho a honra de liderar, com equipas plurais que devem aprender a trabalhar em conjunto – esse sucesso é fundamental para, seja qual for o candidato, um sucesso em 2027”ele indicou.

Abrir primário

Será que o anfitrião de Matignon teme talvez que a sua saída se traduza no desejo de ser este candidato único, ele que repete não estar interessado nas próximas eleições presidenciais? Para um dos participantes nesta reunião, Julien Dive, as observações do Primeiro-Ministro visaram principalmente “cimentar a nossa base comum”. “A ideia dele é fazer com que os quatro grupos entendam que temos que trabalhar juntos e que as coisas param de andar em todas as direçõesdecifra o deputado (relacionado LR) de Aisne. Isso nos lembra a exigência de resultados, caso contrário os franceses terão a escolha entre a extrema direita e a extrema esquerda no segundo turno em 2027”.

Basicamente, este amigo próximo de Xavier Bertrand ainda não prefere comentar. No entanto, o presidente (LR) de Hauts-de-France repete há meses em privado que está a ser lançado numa forma de primárias abertas com outros candidatos do bloco central, como Edouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Le Maire ou François Bayrou para saber quem estará melhor colocado poucos meses antes da primeira rodada. “Há um bloco central onde teremos que nos unir e ser populares”, confidenciou Xavier Bertrand na primavera. Ele exclui deste bloco seu odiado rival no LR, Laurent Wauquiez, que ele considera de direita demais para unir.

Você ainda tem 39,32% deste artigo para ler. O restante é reservado aos assinantes.