Miss acreana lança vaquinha virtual para disputar título em competição nacional

Atual Miss Beleza do Acre 2020, Luci Matos, 27 anos, tem a chance de disputar o título de Belezas do Brasil com outras misses de diversos estados da federação, no entanto, ela esbarra na ausência de recursos financeiros para viagens e acomodações e, por isso, lançou uma vaquinha virtual para realizar o sonho de representar o Acre na competição nacional.

O concurso seria realizado em julho de 2020, em São Paulo, mas devido a pandemia foi remarcado pra 16 de maio de 2021, em Natal no Rio Grande do Norte (RN).

Ao ac24horas, Luci Matos, que além de miss é bióloga com mestrado em ecologia e manejo de recursos naturais pela Universidade Federal do Acre (Ufac), afirmou que após representar o Acre no Miss Acre Universo, classificada em 2º lugar, passou a ser convidada pela coordenação do Concurso Belezas do Brasil, para representar o Acre na etapa nacional.

“Aceitei o convite, pois me identifiquei muito com a visão do concurso sobre a pluralidade da beleza, e ressignificação da palavra Miss, buscando perfis e não padrões, aceitando mulheres casadas, com filhos, trans, de 17 a 35 anos e mulheres até com 1.60 de altura. Isso ampliou minha vontade de mostrar mais ainda a diversidade da beleza acreana, os diversos perfis que temos, para que outras meninas se sintam representadas”, afirmou.

Ela explica que dentro do concurso existem diversas franquias internacionais: Miss Global, Top Model do The World, Miss Planet International, Miss Intercontinental, e outros, bem como a escolha da candidata que mais se adequa ao perfil daquele concurso.

“Ao aceitar, iniciei minha preparação que consiste tanto na parte estética, como técnica de passarela, conversação, inglês e comunicação. Devido a pandemia, está sendo muito difícil conseguir patrocinadores, então busquei usar a visibilidade dessa reta final do concurso para trocar os patrocínios por divulgação digital, mas ainda não foi o suficiente para arcar com os gastos, principalmente o das passagens. Por isso, criei a vaquinha para aquelas pessoas que queiram ajudar, mesmo que seja com 5 reais, já faz toda diferença, pois aos poucos vou pagando as passagens que já foram adquiridas, mas de forma parcelada, pois quanto mais eu esperava, mais caro ficava. Representar meu estado, sempre foi algo que quis, é uma honra e felicidade poder levar o nome Acre para todo o Brasil, e mostrar que temos força, garra e determinação para se destacar dentre outros estados. Eu espero dar orgulho a todos os acreanos, que gostam do mundo Miss”, salientou.