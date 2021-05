Recorrer de multas e outras penalidades no trânsito é um direito dos condutores brasileiros.

No entanto, para que o recurso seja aceito e a multa cancelada, é importante que bons argumentos sejam utilizados, seguindo um modelo eficiente.

Se você tem dúvidas quanto ao processo de defesa e quer saber como encontrar um bom modelo de recurso de multa online, veja todas as informações deste artigo e informe-se para reverter multas e pontos na sua CNH!

Não fique sem dirigir!

Modelo de recurso de multa online: como escolher um de confiança?

Quando um motorista decide exercer o seu direito de recorrer, ele precisa pensar na sua defesa. Para isso, a escolha dos argumentos, de documentos e a escrita do recurso são fundamentais.

É preciso considerar que, no trânsito, cada caso é um caso e que as especificidades precisam ser levadas em conta na hora de elaborar o recurso e tentar reverter multas e outras penalidades, como a suspensão da CNH.

Um modelo de recurso online é uma forma prática de elaborar a sua defesa. Ainda assim, nem todos os modelos disponíveis na web são eficientes. Portanto, o mais indicado é optar por um modelo de recurso de multa online feito por especialistas.

Minha indicação é a plataforma documentos.com.br, que personaliza os modelos de documentos, aumentando significativamente sua eficácia e qualidade. Veja a seguir.

Documentos.com.br: como conseguir o seu modelo?

Usar o modelo de um conhecido ou copiar modelos prontos da internet, feitos por quem não entende do assunto, é um grande risco. Afinal, as autoridades de trânsito analisam a sua defesa para julgar se a aceitam ou não.

No documentos.com.br, todos os documentos são redigidos por advogados e atualizados mensalmente para garantir que nenhuma informação seja ultrapassada ou incorreta. Além disso, os modelos são personalizáveis, o que faz toda a diferença.

Para baixar o seu modelo de recurso de multa online, você, primeiro, terá que preencher um formulário. É a partir desse formulário e das informações que você compartilha sobre seu caso que é montado o seu recurso.

Isso significa que o modelo é adaptado de acordo com a sua demanda específica, o que eleva a qualidade da defesa e aumenta as chances de que seja aceita pelas autoridades competentes.

O passo a passo para ter o seu modelo é:

Acesse a página oficial do documentos.com Informe qual tipo de documento você precisa. Aparecerão algumas opções (cível, criminal, procedimentos legais, trabalhistas, entre outros). Selecione: recurso de multa. Ao clicar na busca, aparecerão diversas opções, referentes a infrações de trânsito. Selecione aquela que condiz com o seu caso. Em seguida, preencha o formulário com as informações solicitadas: são informações detalhadas sobre o seu caso específico. Baixe o modelo pronto.

É importante destacar que todas as informações compartilhadas no site são confidenciais e não serão compartilhadas com ninguém.

Como é o processo para recorrer de uma multa?

Agora que você já sabe como conseguir o seu modelo de recurso de multa online, é preciso entender como funciona o procedimento para recorrer.

Quando há um flagrante de uma possível infração de trânsito, um processo administrativo é aberto contra o condutor. É por meio desse processo que a infração é apurada e, se for o caso, aplicadas as penalidades cabíveis.

Ao abrir o processo, uma notificação é enviada ao endereço que você tem cadastrado junto ao DETRAN. Por isso mesmo, é importante manter seus dados atualizados para evitar perder os prazos de recurso.

A partir daí, podem acontecer até três etapas, sendo elas:

– A defesa prévia

É o primeiro grau de contestação ao que você tem direito. O prazo para realizar essa etapa é informado na Notificação de Autuação. Aqui, também é quando se realiza a indicação de condutor, nos casos em que for necessário.

– Recurso em primeira instância

Se a Defesa Prévia for indeferida ou, ainda, se você perdeu o prazo para apresentá-la, pode iniciar o seu processo de defesa por este passo, apresentando o recurso em primeira instância. Novamente, há um prazo a se obedecer, informado na notificação.

– Recurso em segunda instância

Caso o recurso anterior, em primeira instância, seja negado, ainda caberá o recurso em segunda instância. Mas, não se esqueça: você só poderá recorrer em segunda instância se tiver recorrido em primeira.

Se as autoridades competentes aceitarem sua defesa em qualquer uma das etapas acima, tanto a multa quanto outras penalidades são canceladas. Além disso, você não terá pontos gerados na sua CNH.

Você ainda tem dúvidas sobre recursos de multa e modelos online? Se tiver, entre em contato com nossos especialistas!