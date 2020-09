Monitorado tem apartamento invadido é atingido por tiro de raspão na cabeça

Omonitorado por tornozeleira eletrônica Willison Melo da Silva, 25 anos, foi ferido com um tiro de raspão na cabeça, na tarde desta terça-feira (29), dentro do próprio apartamento na rua Lagoinha, no bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Willison estava na frente do apartamento, quando viu homens que estavam em um carro modelo Fiesta de cor prata chegarem no local. O monitorado correu para dentro do apartamento e se escondeu no banheiro, mas um dos criminosos invadiu o local e disparou várias vezes contra a vítima, que só foi ferido com um tiro de raspão na cabeça. Após a ação, os bandidos fugiram no veículo.

Populares socorreram e levaram Willison à UPA da Baixada, onde o homem recebeu os primeiros atendimentos e depois foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em estado de saúde estável.

Policiais militares tentaram procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado. Segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre as facções criminosas.

O caso vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)