Viatura do Samu ficará de prontidão na Policlínica do Tucumã a partir desta quinta

A Policlínica do Tucumã irá contar com socorro imediato e com mais precisão a partir desta quinta-feira, dia 1°, tendo em vista que uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) 192 ficará baseada na unidade.

A viatura de suporte básico ficará em funcionamento 24 horas para atender a necessidade de ampliar o serviço após aumento nas ligações registradas este ano por conta da pandemia do novo coronavírus.

O Samu resolveu remanejar a ambulância que servia como suporte técnico do para operar em tempo integral no Tucumã. No total, o Samu conta com 30 ambulâncias, sendo quatro de suporte avançado (UTIs móveis) em operação em todo o estado.

Dessas, três destinadas ao transporte de pacientes graves ficam em Rio Branco, o que possibilitou, no último ano, o atendimento de 42.491 ocorrências.