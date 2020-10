Com 192 novos casos, Acre chega a 28.222 mil infectados pela Covid-19 e 659 mortes

Com apenas 192 novos casos, o Acre chegou à marca de 28.222 infectados pelo novo coronavírus nesta quarta-feira (30), fazendo o número sair de 28.030 para 28.222. Mais duas mortes foram registradas e o total de óbitos pela doença subiu para 659 em todo o estado.

Nesta quarta (30), a taxa de ocupação é de 35%, uma vez que dos 90 leitos de UTI específicos para casos graves de pacientes com Covid-19, 32 estão ocupados. Os leitos de UTI estão concentrados em Rio Branco, com 70 vagas, e Cruzeiro do Sul, com 20.

Mortes

Mais duas mortes foram confirmadas nesta quarta. Ambas as vítimas são do sexo feminino, sendo moradores dos municípios de Feijó e Rio Branco. Assim, o número oficial de mortes subiu para 659 em todo o estado.

Rio Branco

A primeira vítima é uma idosa de 65 anos. Ela era moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 23 de setembro no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e faleceu nessa terça (29).

Feijó