Adolescente é apreendido suspeito de colocar fogo na casa de ex por não aceitar fim da relação no AC

O comandante da Polícia Militar na cidade, Raimundo Fortunato, disse que o rapaz foi apreendido e, na delegacia, negou ter cometido o crime. Porém testemunhas viram a ação e relataram à polícia.

Ao G1 , a jovem contou que teve um relacionamento com o rapaz por cerca de dois meses e há duas semanas tinha terminado com ele, mas ele continua insistindo para voltar.

Ela disse ainda que a casa que morava era alugada e onde vivia com as duas filhas, de 3 e 5 anos, mas que não tinha ninguém no local no momento do incêndio.