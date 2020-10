Motorista de aplicativo é mantido refém e resgatado após criminosos baterem carro durante perseguição no AC

O motorista, que prefere não se identificar, contou ao G1 que foi chamado para atender uma corrida pelo aplicativo no bairro Aeroporto Velho. No local, dois homens entraram no carro e pediram que ele fosse até um outro lugar para buscar um amigo.

Nesse momento, ele disse que já percebeu que podia ser vítima de um assalto. Quando chegaram no local onde o terceiro homem estava, a dupla mostrou a arma e disse que era para o motorista ficar tranquilo que eles não iam fazer nada com ele.

“Eles disseram que iam só fazer uns assaltos e atrás de uns caras. Depois que esse amigo deles entrou no carro, eles mandaram que eu fosse até uma rua que era deserta e lá me colocaram no bagageiro e daí eu não pude saber para onde eles foram. Fiquei no bagageiro por cerca de uma hora, não sei por quais ruas andaram e nem se fizeram algum assalto”, lembrou.