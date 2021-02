Moradora de rua é ferida a golpes de faca em via pública e morre no Pronto-Socorro

Uma moradora de rua ainda não identificada pela polícia foi morta a golpes de faca em via pública na noite deste sábado, 20. O crime na rua Estado do Acre, no bairro Base, em Rio Branco. De acordo com informações da Polícia, a vítima foi encontrada por populares que passavam pelo local. A mulher estava com três perfurações de faca na região das costas, peito e braço.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e como a vítima encontrava-se com um trauma grave, o Médico Guilherme Piassa teve que abrir o peito e bombear o coração da paciente com as mãos fazendo fazendo um movimento intenso para reativar o bombeamento de sangue.

Mesmo com todo esforço da equipe do SAMU, ao dar entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. Policiais Militares estiveram no local do crime e durante patrulhamento na região o autor do crime não foi preso.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).