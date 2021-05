Moradores de Senador Guiomard recebem Cartão do Bem com auxílio de R$ 150

Moradores de Senador Guiomard receberam os cartões do Programa Auxílio do Bem pela primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, e a secretária de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Ana Paula Lima. A solenidade de entrega ocorreu no Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

A ajuda financeira para famílias afetadas pela pandemia da Covid-19 beneficia os moradores com 150 por até três meses. “Durante a pandemia não deixei de visitar as pessoas e ver a situação da população. Às vezes podem achar o valor irrisório, mas não, essas famílias beneficiadas vão poder pegar seu cartão e comprar os itens que estão precisando”, agradeceu a primeira-dama, Ana Paula Cameli.

O autônomo, Jean Costa, um dos cidadãos contemplados pelo programa, explica que plantava verduras e vendia de casa em casa, mas a pandemia dificultou tanto o plantio, quanto as vendas. “Agora posso ficar um pouco menos preocupado se vai faltar alimento no dia ou não e voltar a cuidar com mais atenção das minhas plantações, é realmente uma grande ajuda”, afirma Jean.

O auxílio irá beneficiar 18.888 famílias acreanas que possuem renda de até R$178 e não estão vinculadas a nenhum benefício do governo federal, como o auxílio emergencial.

Com informações da Agência de Notícias do Acre