Moradores fecham rodovia em protesto por melhorias em ramal de Rio Branco

Conforme os moradores, os ramais estão em péssimas condições de trafegabilidade. Com pneus, eles fecharam as duas vias da rodovia e o trânsito ficou parado na região por mais de duas horas. O grupo estava deixando passar somente casos de emergência. O g1entrou em contato com a prefeitura de Rio Branco para saber se iria se manifestar sobre as reivindicações dos moradores e aguarda resposta.