Moradores ficam à mercê de escuridão no Parque do Tucumã

O Parque do Tucumã, local escolhido por centenas de pessoas que diariamente usam o espaço para a prática de atividade física em Rio Branco, vem causando preocupação a quem frequenta o local. A parte nova do Parque, que entra para o lado da Chácara do Ipê, grande parte está na completa escuridão. Quem faz atividades no local, relata medo por conta do completo abandono.

A concentração é maior de pessoas é a partir do início da noite, já que é o horário onde quem trabalha consegue ficar livre para fazer seu exercício. Vídeos enviados ao ac24horas mostram o verdadeiro “breu” onde as pessoas caminham. Nas imagens é possível verificar a completa escuridão no Parque.

A reportagem conversou com o secretário da zeladoria da cidade, Joabe Lira, sobre a iluminação no Parque do Tucumã. O gestor admitiu o problema e deu algumas explicações sobre a escuridão. “Um problema que temos é o roubo de fios na região que têm acontecido com frequência, outro fator que colabora foram os últimos temporais que provocaram danos em muitas luminárias”, afirma.

Joabe garantiu que ainda esta semana, as lâmpadas serão trocadas. “Nós já começamos este trabalho em alguns pontos da cidade e ainda esta semana vamos resolver o problema da troca de lâmpadas no Parque do Tucumã”, prometeu.

O secretário explicou ainda a confusa parceria com o Estado em relação aos parques de Rio Branco, em prática desde a gestão municipal anterior. “Nós não temos um documento de fato sobre essa parceria. O que estamos fazendo é a limpeza e o Estado cuida do que é manutenção. Nós vamos trocar as lâmpadas, mas se tiver a necessidade de troca de poste, por exemplo, a competência já passa a ser do governo estadual”, explica.

