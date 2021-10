Polícia prende assaltante que planejava fazer ‘arrastão’ em ônibus

Policiais Militares do 2° Batalhão prenderam na tarde desta terça-feira, 26, Marcelo Luís Bernardo Costa, vulgo “Gibizinho” pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A prisão aconteceu na rua Iracema Nair F. Labs no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo patrulhamento de rotina na região quando avistou “Gibizinho” e um comparsa não identificado em fundada suspeita em via pública. Quando os policiais se aproximaram, a dupla começou a correr, Marcelo foi abordado e em posse do criminoso foi encontrado uma escopeta com uma munição calibre 12. O comparsa de “Gibizinho” conseguiu fugir por uma área de mata.

“Gibizinho” relatou a polícia que juntamente com seu comparsa iriam para o terminal central com a arma de fogo, lá entraria no ônibus que faz a linha Liberdade e cometeriam um roubo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e “Gibizinho” foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

