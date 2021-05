Morte do ex-prefeito Gedeon Barros tem traços de execução; atirador não roubou nada

O ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, de 52 anos, morto a tiros na manhã desta quinta-feira, 20, pode ter sido alvo de uma execução encomendada. A tese é levantada por testemunhas que presenciaram o crime que ocorreu num estacionamento próximo a rotatória da Corrente, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informes apurados pela reportagem, Gedeon dirigia um veículo Nissan Versa acompanhado de um funcionário identificado como Davi Rocha quando estacionou o carro próximo a Corrente. Logo em seguida, dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários disparos contra o ex-gestor. A dupla fugiu e não roubou nenhum dos pertences das pessoas que estavam no carro.

Os tiros foram efetuados com as janelas do carro fechadas. De acordo com os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atestaram a morte de Barros, dois projéteis atingiram a cabeça da vítima.

Gedeon foi prefeito de Plácido de Castro entre 2017 a 2020. Ele chegou a ser candidato à reeleição, mas não se reelegeu.