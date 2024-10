Moscou condena ex-produtor ucraniano de programas de Zelensky a oito anos de prisão

A Coreia do Sul alerta que poderá reabrir as discussões sobre o fornecimento de armas à Ucrânia caso Pyongyang e Moscovo continuem a construir laços militares.

A Coreia do Sul prometeu que tomará medidas para combater a cooperação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte, apesar das negações de Pyongyang de ter enviado tropas para apoiar a guerra de Moscovo contra a Ucrânia.

Autoridades em Seul disseram na terça-feira que a aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte representa uma ameaça internacional e prometeram que a Coreia do Sul trabalhará com os seus aliados para implementar contramedidas, incluindo potencialmente o fornecimento de armas à Ucrânia.

Coréia do Sul convocou o embaixador russo na segunda-feira, depois de ter acusado o Norte de enviar 1.500 soldados para lutar ao lado das forças de Moscovo na Ucrânia. A Coreia do Norte rejeitou a afirmação de Seul como “rumores infundados”, mas Seul na terça-feira rejeitou isso, prometendo acção.

“O envio de tropas para a guerra de agressão ilegal da Rússia na Ucrânia é uma ameaça significativa à segurança, não só para o nosso país, mas também para a comunidade internacional”, afirmou o Conselho de Segurança Nacional.

“Após o envio de tropas de combate norte-coreanas, o governo implementará contramedidas faseadas”, acrescentou.

Um alto funcionário do gabinete do presidente Yoon Suk-yeol disse que medidas diplomáticas, económicas e militares estão a ser preparadas, acrescentando que a Coreia do Sul poderia rever a sua decisão anterior de não enviar armas para Kiev.

Seul tem estado sob pressão de alguns países ocidentais e de Kiev para fornecer armas letais à Ucrânia, mas até agora tem-se concentrado na ajuda não letal, incluindo equipamento de desminagem.

“Consideraríamos o fornecimento de armas para fins defensivos como parte dos cenários passo a passo, e se parecer que estão a ir longe demais, também poderemos considerar o uso ofensivo”, disse o responsável aos jornalistas.

A Coreia do Norte negou nos últimos meses as acusações do Sul e também dos Estados Unidos de que tem fornecido armas às forças russas.

Na noite de segunda-feira, o país criticou a alegação da agência de espionagem da Coreia do Sul de que agora enviou pessoal das forças especiais ao Extremo Oriente da Rússia para treinamento em preparação para o destacamento na Ucrânia.

“Quanto à chamada cooperação militar com a Rússia, a minha delegação não sente qualquer necessidade de comentar tais rumores infundados e estereotipados”, disse um representante norte-coreano numa reunião do comité durante a Assembleia Geral da ONU.

As acusações de Seul, disse o funcionário, “visam manchar a imagem (da Coreia do Norte) e minar as relações legítimas, amigáveis ​​e cooperativas entre dois estados soberanos”.

A Rússia não confirmou o envio de tropas de Pyongyang, mas defendeu a sua cooperação militar com o Norte, dizendo na segunda-feira que “não é dirigida contra os interesses da segurança da Coreia do Sul”.

Pyongyang e Moscovo são aliados desde a fundação da Coreia do Norte, e a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022 aproximou-os.