Motorista se distrai ao celular, perde o controle do veículo e bate em poste de energia na Via Chico Mendes

Um motorista identificado apenas como Bruno e mais duas mulheres foram vítimas de um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (11), na Via Chico Mendes, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, o motorista estava trafegando sentindo centro-bairro, quando foi olhar uma mensagem no celular, perdeu o controle e colidiu contra um poste de energia elétrica. As duas passageiras não estava usando cinto de segurança no momento do acidente e, com o impactado, foram arremessadas contra o para-brisa. As mulheres tiveram ferimentos graves.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local para dar os primeiros atendimentos às vítimas, que foram retiradas do veículo desacordadas. Uma delas estava com um corte no rosto e a outra teve o nariz dilacerado. As mulheres foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco por duas ambulâncias e o estado de saúde delas é estável.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado e isolou a área para os trabalhos da perícia. O motorista chamou um guincho para remover o automóvel e levar para a própria residência. Bruno foi submetido ao teste do bafômetro que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.