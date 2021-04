Jovem é torturado e executado com tiro na cabeça e facadas na Cidade do Povo

Um jovem que não teve o nome divulgado foi encontrado morto na tarde deste domingo (11), em uma área de mata na rua Jorge Cardoso, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia anônima via Ciosp informando que um corpo foi encontrado jogado dentro do Igarapé da Judia, próximo à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Os PMs foram ao local e acharam o cadáver do jovem. Ainda segundo informações, o rapaz seria irmão de um sargento da Polícia Militar.

Após o corpo ser encontrado, o Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate do cadáver, e a PM isolou a área para a perícia criminal. A perícia confirmou que o rapaz foi amarrado e torturado por bandidos antes de ser morto. Ele levou duas facadas nas costas e foi executado com um tiro na cabeça, e jogado dentro do igarapé.

O corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede.

Nenhum suspeito foi preso pela polícia até o momento. A motivação do crime é desconhecida.

O caso vai ser investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).