Motorista sem habilitação perde controle de carro, invade contramão e mata motocilista em Rio Branco

Um grave acidente na noite dessa quarta-feira (29) deixou uma motociclista morta, na Estrada da Floresta, em Rio Branco. Segundo a polícia, o carro conduzido por uma jovem de 19 anos perdeu o controle, bateu contra a mureta que divide as duas pistas, capotou e bateu de frente contra Maria Josilayne Ferreira Duarte, de 24 anos, que seguia no sentido contrário.

O acidente ocorreu por volta de 22h. Conforme o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans), a motorista do carro não tinha habilitação e, possivelmente, estava em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e capotou. Ela seguia no sentido shopping-Centro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, ainda tentou reanimar a motociclista, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a polícia, a motorista de 19 anos foi levada em estado considerado grave ao Pronto Socorro da capital. O g1 tentou atualizar o estado de saúde da jovem com a direção do hospital, mas não obteve resposta.

Motociclista morreu no local do acidente, na noite dessa quarta-feira (29), na Estrada da Floresta — Foto: Arquivo/BPTrans

O local do acidente foi isolado para o trabalho da perícia técnica e o corpo da motociclista foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). Conforme o major Marleudo Nogueira, do BPTRans, ao ser pesquisado no sistema, foi constatado que a jovem não tem carteira de habilitação.