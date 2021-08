Mulher é encontrada morta com marcas de agressões boiando no igarapé São Francisco

Uma mulher ainda não identificada foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira, 12, dentro do Igarapé São Francisco, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o cadáver foi encontrado por populares boiando nas águas do igarapé. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local, encontrou a mulher em estado de decomposição, com marcas de agressões a golpes de ripa na cabeça.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o cadáver do igarapé.

O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).