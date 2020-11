Mulher fica em estado grave após motocicletas colidirem de frente em Rio Branco

O motociclista Leonardo João de Deus Souza de Oliveira, 22 anos, e uma mulher identificada como Ana Lice Jesus Malaquias, 41 anos, foram vítimas de um acidente de trânsito, na manhã deste sábado (7), na ladeira da estrada do São Francisco, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o condutor descia a ladeira no sentido bairro-centro em sua motocicleta modelo Titan 125 Fan, de cor vermelha e placa NXS 5151, quando acabou colidindo de frente com a mulher que trafegava em uma moto modelo Biz 100cc, de cor vermelha e placa OVG 1871, no sentido oposto.

No impacto, tanto a mulher quanto o homem foram arremessados contra o chão. Leonardo aparentemente ficou apenas com escoriações. Ana Lice ficou desacordada, com suspeita de múltiplas fraturas pelo corpo.

Ainda segundo informações da polícia, Leonardo já havia batido em veículo antes dessa colisão e estava com odor de álcool, e ainda ironizou os PMs dizendo que não podia fazer o teste do bafômetro porque estava deitado em uma maca. Já Ana Lice não fez o teste porque estava desacordada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros atendimentos e enviou os condutores ao pronto-socorro de Rio Branco. Leonardo em estado estável e Ana Lice em estado grave.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. O boletim de ocorrência de trânsito foi feito e o veículo de Ana Lice foi removido do local por amigo, já o de Leonardo foi removido por um guincho para o pátio do Detran.