Mulheres de 20 a 59 anos de idade tem sido as mais vacinadas até agora no Acre

Até esta terça-feira (8) 145.581 pessoas foram imunizadas com a 1ª dose da vacina contra Covid-19 no Acre. Cerca de 113 mil doses (1a e 2a) foram aplicadas em mulheres na faixa etária dos 20 aos 59 anos. Os dados constam no boletim de vacinação produzido pela Secretaria de Estado da Saúde.

Outro levantamento diz que uma a cada cinco pessoas com mais de 70 anos não completou a vacinação contra Covid-19 no país. As informações, extraídas do DataSUS (sistema de informações do Ministério da Saúde), mostram que há grupos prioritários ficando para trás na imunização para o controle da pandemia.

Entre os brasileiros acima dos 70 anos, 2,6 milhões nessa faixa etária começaram o processo vacinal, mas não concluíram a imunização com a segunda dose.

No Acre, quase 27 mil doses foram aplicadas em pessoas entre 70 e 79 anos.

O Acre já registra 222.467 notificações de contaminação pelo novo coronavírus, mas 139.011casos foram descartados e 47 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 78.503 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 141 pessoas seguem internadas até o fechamento deste boletim.