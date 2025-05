Mulheres que viajam sozinhas terão desconto de 15% em hotéis do Brasil; veja lista

Transformar a dor em solidariedade. Após perder parte da família em um ataque trágico durante um festival cultural, esse adolescente doou aproximadamente R$ 1 milhão (US$ 266 mil), a maior parte do valor arrecadado na vaquinha feita para ele no GoFundMe. Os beneficiados são justamente outras vítimas do mesmo ataque.

A vida de Andy Le, de 16 anos, dos Estados Unidos, mudou da noite para o dia. A tragédia aconteceu durante o festival Lapu Lapu Day, no dia 26 de abril, quando um motorista jogou um SUV contra uma multidão no Canadá.

A vaquinha online foi criada para ajudar Andy, que perdeu o pai, a irmã e a madrasta. Emocionado, o jovem agradeceu as doações em um vídeo postado na internet e disse que queria compartilhar a ajuda que recebeu com outras famílias que também sofreram. Olha que ser humano!

Dor de um sobrevivente

Andy, além de perder três pessoas da família, precisou lidar com a comoção pública em torno do caso.

Segundo Toan Le, tio do adolescente, “a vida de Andy virou do avesso”, disse em entrevista ao National Post.

Mas mesmo em meio à dificuldade de recomeçar, ele encontrou forças, e ainda mostrou uma empatia incrível.

Leia mais notícia boa

Do luto à generosidade

A página criada no GoFundMe arrecadou mais de US$ 392 mil (aproximadamente R$ 2 milhões).

Mesmo com a campanha focada em ajudar Andy com os custos do funeral da família e a educação dele, o jovem surpreendeu a todos ao doar parte do valor, US$ 266 mil, para outras vítimas.

“Gostaria de agradecer a todos que doaram para minha campanha no GoFundMe e, do fundo do meu coração, muito obrigado a todos… Eu realmente aprecio cada um de vocês e sei que muitas outras famílias também estão sofrendo, e é por isso que gostaria de doar US$ 266.000 para outras vítimas da minha campanha no GoFundMe”, disse Andy em um vídeo postado no YouTube.

Morar com os avós

O garoto contou ainda que vai morar com os avós, que ajudaram a criar o menino.

O governo da Colúmbia Britânica declarou 2 de maio como o dia oficial de luto pelas vítimas do ataque.

A polícia prendeu Kai-Ji Adam Lo, de 30 anos, e o acusou de oito homicídios em segundo grau.

Veja o vídeo de agradecimento do garoto:

Andy perdeu Richard Le (47), a companheira dele Linh Hoang (30) e a pequena Katie Le, de 5 anos no ataque. – Foto: Arquivo pessoal







Leia Mais: Só Notícias Boas