Mulheres sapadores impulsionam a recuperação do Sri Lanka no pós-guerra – DW – 12/06/2024

Ao amanhecer, Sivakumar Chandradevi, de 48 anos, carrega equipamentos e suprimentos em um barco que parte para Mantivu, uma ilha deserta ao largo de Mantivu. Sri LankaPenínsula de Jaffna.

A ilha, repleta de minas terrestres da guerra civil do país, é o campo de batalha diário da sua equipe. Chandradevi lidera uma equipe de desminagem que trabalha para tornar a terra segura mais uma vez.

Para estas mulheres, a desminagem é um meio de sustentar as suas famílias.

“Trabalhar aqui é muito difícil, então cuidar de uma equipe no meio de todas essas coisas é bastante desafiador”, disse ela.

O trabalho de desminagem é cansativo, com turnos de 40 minutos sob o sol escaldante e acesso limitado à água Imagem: Akanksha Saxena/DW

Juntos, eles desenterram cuidadosamente explosivos fabricados em fábricas e improvisados ​​— resquícios de um conflito brutal que ceifou mais de 100 mil vidas.

“Se não desminássemos as minas, as pessoas perderiam os membros ou a vida. Às vezes, os pescadores vêm junto com os seus filhos, levando-os para pescar. já fomos”, disse ela.

Desminar o legado da guerra civil no Sri Lanka

Durante a guerra civil de 26 anos do Sri Lanka, tanto o Exército do Sri Lanka como os rebeldes Tamil dos Tigres de Libertação do Tamil Eelam (LTTE), conhecidos como os “Tigres Tamil”, colocaram dezenas de milhares de minas antipessoal para proteger o território e fortalecer as linhas de frente.

Os rebeldes Tamil procuraram estabelecer uma pátria independente, citando a marginalização sistémica por parte do governo de maioria cingalesa.

Mesmo depois do fim da guerra em 2009, que resultou na derrota esmagadora do LTTE, as minas terrestres continuaram a pôr em perigo os civis.

Sundramurthi Sasireka, de 47 anos, supervisor de campo de desminagem, descreveu o trabalho de desminagem como um ato de desafio contra a “terra amaldiçoada” de Muhamalai, uma antiga linha de frente entre os lados em conflito.

“Se limparmos todas estas minas, milhares de pessoas recuperarão os seus meios de subsistência”, disse ela.

A vida de Sasireka foi moldada por anos de conflito e, apesar de todas as probabilidades, o seu trabalho fez dela a mulher resiliente e determinada que é hoje.

“As mulheres conseguem manter-se sozinhas com um pouco de coragem”, disse Sasireka, que concilia as exigências do seu trabalho perigoso com o cuidado do filho e da mãe idosa.

Tanto Sasireka quanto Chandradevi trabalham para o Halo Confiançauma ONG dedicada à tarefa humanitária de remoção de minas terrestres e munições não detonadas, apoiando simultaneamente as comunidades afetadas por conflitos.

Mães, irmãs e esposas de desaparecidos

Enquanto os sapadores trabalham para remover os restos físicos da guerra, outro trauma não resolvido se agiganta: o desaparecimento de mais de 20 mil pessoas, na sua maioria tâmeis, durante o conflito.

Em 2020, o governo do Sri Lanka declarou mortas todas as pessoas desaparecidas, uma medida que fez com que as famílias se sentissem abandonadas na sua busca por justiça.

Relatórios das Nações Unidas e de organizações de direitos humanos, como Anistia Internacionaldestacaram que o Sri Lanka tem o segundo maior número de desaparecimentos globalmente.

Sivakumar Chandradevi, uma viúva de guerra, reflete sobre o profundo impacto emocional de perder o marido e o filho Imagem: Akanksha Saxena/DW

Como a maioria dos desaparecidos eram homens, são principalmente as mães, irmãs e esposas que lideram a busca pelos seus entes queridos.

De acordo com a ONU, os desaparecimentos forçados foram utilizados principalmente pelas forças de segurança do Sri Lanka e pelo grupo paramilitar LTTE para intimidar e reprimir supostos oponentes.

Para Nadaraja Sivaranjani, de 74 anos, cujo filho e neta desapareceram em 2009, as feridas ainda estão abertas. Segurando fotos de seus entes queridos, ela questiona a oferta de compensação do governo: “Uma mãe aceitaria dinheiro no lugar do filho?”

Sobreviventes e activistas argumentam que sem um esforço genuíno para investigar estes desaparecimentos e levar os perpetradores à justiça, a reconciliação continuará a ser improvável.

Mudança de liderança no Sri Lanka

As promessas de reconciliação do governo do Sri Lanka têm sido recebidas com cepticismo há muito tempo. Recém-eleito Presidente Anura Kumara Dissanayake comprometeu-se recentemente a devolver terras confiscadas pelos militares aos tâmeis deslocados.

Em Mullaithivu, alguns lutam legalmente pelos direitos daqueles cujas terras foram confiscadas.

“Agricultores, pescadores e pessoas pobres vêm ter connosco dizendo: ‘Este departamento de estado abriu um processo contra as nossas terras e agora não temos nada para a agricultura’”, disse VSS Thananchayan, um advogado de direitos humanos baseado em Mullaithivu.

“A maioria deles perdeu os seus documentos durante a guerra de 2009 ou o tsunami de 2004. Recolher documentos ou provas para provar o nosso caso em tribunal é extremamente difícil”.

No leste e no norte do Sri Lanka, os agricultores e activistas tâmeis enfrentam apreensões de terras sob o pretexto de projectos de desenvolvimento apoiados pelo Estado.

Durante as fases finais da guerra, tanto o Exército do Sri Lanka como o LTTE cometeram atrocidades, incluindo assassinatos em massa, desaparecimentos forçados e violência de gênero.

As Nações Unidas documentaram estes crimes, mas sucessivos governos resistiram aos apelos para um tribunal independente para crimes de guerra, enquadrando estas questões como assuntos internos.

Resta saber se o novo presidente cumprirá a sua promessa de devolver as terras confiscadas e abrir o caminho para medidas de reconciliação.

Medidas de reconciliação em meio a divisões culturais e linguísticas

A falta de responsabilização agravou a desconfiança entre as comunidades Tamil e o Estado. Embora as infra-estruturas no norte e no leste, de maioria tâmil, permaneçam subdesenvolvidas, o sul, de maioria cingalesa, tem registado investimentos significativos.

A divisão linguística e cultural entre as comunidades tamil e cingalesa continua a ser uma barreira significativa à reconciliação.

Amita Arudpragasam, uma antiga autoridade de reconciliação, observa a escassez crónica de funcionários bilingues em instituições importantes como esquadras de polícia, hospitais e tribunais.

“Sem o envolvimento do Estado, o meu receio é que as comunidades se afastem ainda mais em vez de se unirem”, alertou ela, acrescentando que a comunidade vítima está a procurar responsabilização de várias formas, incluindo desculpas públicas, reconhecimento ou sentença.

Apesar de todas as probabilidades, o trabalho de Sasireka fez dela a mulher resiliente e determinada que é hoje Imagem: Akanksha Saxena/DW

Curando feridas emocionais e traumas

As cicatrizes físicas do conflito – minas terrestres, casas destruídas e valas comuns – são acompanhadas pelas feridas emocionais que perduram.

A vida de Chandradevi foi marcada por imensas perdas e sofrimento implacável. Como muitas outras pessoas afetadas pela guerra, ela continua a manter uma frágil esperança de se reunir com os seus entes queridos.

“Meu marido e meu filho desapareceram e ainda estamos procurando por eles”, disse ela, com a voz carregada de tristeza. “Existem muitos outros como nós. Estamos agarrados a um pedaço de esperança. Tudo o que nos resta são as nossas lágrimas.”

O impacto emocional destas perdas afetou profundamente a vida de Chandradevi. saúde mental.

“Nunca conheci a felicidade na vida”, ela compartilhou. “A única paz que encontro é quando estou trabalhando – caso contrário, teria enlouquecido.”

O trabalho de mulheres como Chandradevi e Sasireka é um acto persistente de reconstrução e recuperação, mas os seus esforços por si só não podem resolver as divisões de longa data causadas pela guerra.

Editado por: Keith Walker