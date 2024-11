Multidão joga lama e insulta a realeza espanhola, primeiro-ministro em visita à cidade atingida pelas enchentes | Notícias sobre inundações

Agência Brasil



Atual tetracampeão, o Corinthians ficou mais perto de garantir vaga na final do Campeonato Paulista Feminino neste domingo (3), ao superar o São Paulo – mandante da partida – por 1 a 0, no Estádio do Canindé. Duda Sampaio, meio-campista seleção brasileira, marcou para as Brabas no segundo tempo, no embate que reeditou final do ano passado do Brasileirão Feminino, vencida pelo Timão, hexacapeão da competição nacional.

FIIIIIM DE JOGO NO CANINDÉ!!!!! 🏴🏳️ Vitória do Corinthians no primeiro jogo da semifinal do Paulista. São Paulo 0 🆚 1 Corinthians #AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/I9PW5rfz7W — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) November 3, 2024

No próximo domingo (10), às 11h (horário de Brasília), o Corinthians decide a classificação contra o Tricolor paulista, na Neo Química Arena, com vantagem do empate. O Paulistão, que começou em setembro com 11 times, é o maior estadual de futebol feminino do país.

A outra semi no domingo (11), entre Palmeiras e Ferroviária, ocorrerá às 15h30, no Allianz Parque, casa do Verdão. A disputa segue em aberto, já que a primeira partida, no sábado (2), houve empate em 1 a 1 na Fonte Luminosa, em Araquara (SP). A lateral-direita Katiuscia abriu o placar em casa, aos 36 minutos, mas na sequência as Guerreiras Grenás ficaram com uma jogadora a menos em campo com a expulsão da meio-campista Micaelly. No segundo tempo, a ataante Amanda Gutierres, também da seleção, empatou aos 16 minutos.