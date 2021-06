Mutirão em frente ao Palácio Rio Branco segue com aplicação da 2ª dose contra a Covid-19

O mutirão montado em frente ao Palácio Rio Branco, no Centro da capital, segue com a aplicação só da segunda dose da AstraZeneca/Oxford nesta sexta-feira (25). As equipes começaram a atender na tenda a partir das 8h e apenas no início da manhã foram vacinadas mais de 400 pessoas.

O atendimento continua até às 22h exclusivamente para esse público. Para agilizar o processo de imunização, o governo acreano decidiu antecipar a aplicação da 2ª dose da AstraZeneca/Fiocruz. Normalmente, a 2ª dose é aplicada 90 dias após a primeira.

Agora, com a mudança, quem tomou a 1ª dose há 45 dias já pode ir até a tenda concluir o calendário vacinal. O governo do Acre chegou anunciar que na tenda também seria aplicada a primeira dose do imunizante, mas voltou atrás e manteve o serviço apenas para que quer concluir o esquema vacinal.

Em entrevista à Rede Amazônica Acre, a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Renata Quiles, disse que o Acre decidiu antecipar a aplicação da segunda dose temendo as novas variantes detectadas pelo mundo.

“O próprio laboratório deixa um prazo de 30 a 90 dias e, entendendo que estamos em um momento crítico com novas variantes pelo mundo, então, tínhamos essa liberdade de antecipar. Não é uma norma nacional, mas é permitido aos estados, se quiserem antecipar e tiverem doses para isso. Consultamos todos os profissionais e especialistas do estado e entendemos que dava sim para fazer essa antecipação”, complementou

Apenas AstraZeneca

A coordenadora reafirmou que essa antecipação é somente para as pessoas que já tomaram a primeira dose do laboratório Fiocruz. “Você que já tomou a primeira dose da Fiocruz/AstraZeneca há mais de de 45 dias estaremos aqui das 8h às 22h fazendo a segunda dose”, convidou.

Renata falou ainda sobre a importância de toda população se imunizar para que o estado controle a proliferação do novo coronavírus. Além disso, as vacinas utilizadas no combate da Covid-19, com exceção da vacina da Janssen, são aplicadas em duas doses. A imunização só é completa quando a pessoa toma as duas doses.

“Só sairemos dessa pandemia com a vacinação e, com a baixa procura, queremos estimular a população a completar o esquema vacinal. Entendemos que esperar 90 dias acaba caindo no esquecimento, é muito tempo e quando chega o tempo a pessoa não procura, mas, com ampliação do horário porque o trabalhador não tem tempo de ir até a unidade durante o horário de trabalho, e fazendo a vacinação até as dez da noite facilita muito para a população”, concluiu.

Mutirão atende das 8h às 22h no Centro de Rio Branco com a segunda dose — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

‘Atrasados’

Dados são do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) mostram que o Acre tem 72.765 pessoas que ainda não receberam a segunda dose do imunizante e precisam voltar às unidades de saúde para concluir a vacinação. Desse total, 34.833 são de Rio Branco.

O levantamento foi feito na última terça-feira (22) e será atualizado na próxima terça (29). Com isso, os números de vacinados no mutirão em frente ao Palácio Rio Branco e nas unidades de saúde não foram computados ainda.

Os estudos das vacinas foram feitos com a imunização em duas doses. Ou seja, a eficácia prometida pelas empresas foi determinada a partir dos testes com duas aplicações. Além de aumentar a proteção, a segunda dose ajuda a prolongar essa proteção.

Com exceção da vacina da Janssen, desenvolvida pelo grupo Jhonson&Johnson, as demais vacinas, até o momento, usam duas doses na imunização, com intervalos diferentes.