Na China, o ex-técnico da seleção nacional de futebol é condenado a vinte anos de prisão por corrupção

Ex-técnico da seleção chinesa de futebol, Li Tie, durante a Copa do Mundo do Catar em 2022. GIUSEPPE CACACE/AFP

Uma nova figura no futebol chinês foi varrida pela luta anticorrupção liderada pelo presidente Xi Jingping. Li Tie, ex-técnico da seleção masculina, foi condenado a vinte anos de prisão, informou a agência de notícias Xinhua na sexta-feira, 13 de dezembro.

Treinador da seleção chinesa de janeiro de 2020 a dezembro de 2021, Li Tie, de 47 anos, confessou-se culpado no início de 2024, admitindo ter recebido mais de dez milhões de dólares em subornos.

Desde que chegou ao poder em 2012, Xi Jinping liderou uma vasta campanha anticorrupção em muitas áreas. As autoridades começaram a visar o mundo dos esportes no final de 2022 e esta semana anunciaram uma série de sentenças pesadas contra ex-dirigentes do futebol.

Li é um dos jogadores de futebol chineses mais famosos. Meio-campista do Everton e do Sheffield na Premier League, ele foi internacional quase cem vezes pela seleção nacional antes de seguir a carreira de treinador em clubes chineses.

Em janeiro, participou num documentário sobre a corrupção generalizada no futebol chinês, transmitido pelo canal público CCTV. Li Tie admitiu diante das câmeras ter ajudado a consertar várias partidas para permitir que os times chineses da segunda divisão que conseguiu chegassem à elite.

O homem também admitiu ter comprado o cargo de treinador. “Eu realmente sinto muito. Eu deveria ter mantido a cabeça fria e seguido o caminho certo”Li havia declarado. “Na época, certas coisas eram práticas padrão no futebol. »

A CCTV por vezes transmite confissões de suspeitos antes da sua comparência em tribunal, uma prática criticada pelos defensores dos direitos humanos.

Vários dirigentes desportivos condenados por corrupção

Vários outros ex-dirigentes desportivos chineses foram severamente condenados esta semana. E de acordo com a mídia estatal, o julgamento do julgamento de um ex-número dois da administração esportiva nacional também é esperado para sexta-feira.

O mundo memorável Teste seus conhecimentos gerais com a equipe editorial do “Le Monde” Teste seus conhecimentos gerais com a equipe editorial do “Le Monde” Descobrir

Na quarta-feira, o antigo secretário-geral da Federação Chinesa de Futebol, Liu Yi, foi condenado a onze anos de prisão por corrupção. No mesmo dia, o antigo chefe do gabinete de gestão de arbitragem da Federação, Tan Hai, foi condenado a seis anos e meio de prisão pelo mesmo delito. No dia anterior, Qi Jun, ex-chefe de planejamento estratégico da Federação, foi condenado a sete anos de prisão. Quanto ao ex-presidente da Federação, Chen Xuyuan, ele cumpre pena de prisão perpétua desde março, também por aceitar subornos.

Os apoiantes de Xi Jinping aplaudem a severidade com que a corrupção é combatida na China, mas os seus críticos dizem que esta repressão também serve para expurgar os seus rivais políticos.

Autoproclamado fã de futebol, Xi Jinping deseja que um dia a China possa sediar e vencer a Copa do Mundo. Mas a seleção masculina, muitas vezes ridicularizada pelos chineses, continua presa nos anos 90.e posição no ranking da FIFA, mais ou menos no mesmo nível de há dez anos, logo à frente da pequena ilha de Curaçao, no Caribe.

Leia também | Artigo reservado para nossos assinantes “A classe média nunca existiu na China comunista” Leia mais tarde