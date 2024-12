Na Coreia do Sul, o Tribunal Constitucional apelou para selar o destino do presidente deposto Yoon o mais rapidamente possível

Lee Jae-myung, chefe do Partido Democrata, principal partido de oposição da Coreia do Sul, fala durante uma coletiva de imprensa sobre o impeachment do presidente Yoon Suk Yeol, Coreia do Sul, domingo, 15 de dezembro de 2024. LEE JIN-MAN/AP

O líder da oposição sul-coreana apelou ao Tribunal Constitucional no domingo, 15 de dezembro, para selar rapidamente o destino do presidente deposto Yoon Suk Yeol, para que o país possa recuperar da crise «problema nacional» e o “situação absurda” criado pela imposição surpresa da lei marcial em 3 de dezembro.

Tribunal Constitucional tem seis meses para validar ou não a demissão do Sr. Yoon, votada no sábado pelo Parlamento. Nesse caso, uma eleição presidencial será realizada dentro de dois meses. “O Tribunal Constitucional deve tratar rapidamente do procedimento de impeachment do presidente”declarou no domingo Lee Jae-myung, presidente do Partido Democrata, a principal força da oposição.

“Esta é a única forma de limitar a agitação nacional e aliviar o sofrimento da população”acrescentou. O Presidente do Tribunal Constitucional, Moon Hyung-bae, prometeu a partir da noite de sábado “um procedimento rápido e justo”. Ele convocou os outros juízes para uma primeira reunião sobre este caso na manhã de segunda-feira. De acordo com a maioria dos especialistas, há poucas dúvidas sobre o resultado, uma vez que as violações da Constituição e da lei acusadas pelo Sr. Yoon são flagrantes.

Chamada de Joe Biden

O líder da oposição também exigiu uma investigação aprofundada dos acontecimentos da noite de 3 para 4 de outubro, quando o Sr. Yoon anunciou, para surpresa de todos, a imposição da lei marcial e enviou o exército ao Parlamento para tentar amordaçá-lo, antes de recuar sob pressão. de deputados e manifestantes.

“Para responsabilizar os responsáveis ​​por esta situação absurda e evitar que volte a acontecer, é essencial descobrir a verdade e exigir responsabilização”disse Lee Jae-myung, que perdeu por pouco a eleição presidencial para Yoon em 2022, e agora é o favorito para ocupar seu assento em breve.

Yoon Suk Yeol é alvo de uma investigação criminal por “rebelião”um crime teoricamente punível com a morte, e não está autorizado a sair do país. Seu ex-ministro da Defesa e vários altos funcionários foram presos. A presidência interina é ocupada pelo primeiro-ministro Han Duck-soo, que conversou com o presidente dos EUA, Joe Biden, na noite de sábado.

“O presidente Biden expressou apreço pela resiliência da democracia e do Estado de direito na República da Coreia”informou a Casa Branca em um comunicado à imprensa. “Os dois líderes discutiram os progressos consideráveis ​​alcançados nos últimos anos no fortalecimento da aliança entre os Estados Unidos e a República da Coreia, e o Presidente Biden expressou confiança de que a aliança continuará a ser o pilar da paz e da prosperidade na região Indo-Pacífico durante o mandato do presidente interino Han”ela acrescentou.

O golpe de Yoon pegou os Estados Unidos, principal aliado da Coreia do Sul, de surpresa. O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse que o governo dos EUA soube da notícia pela televisão. Segundo ele, esses acontecimentos inesperados deram origem a “profunda preocupação” em Washington.

Durante os seus dois anos e meio à frente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol visitou cinco vezes os Estados Unidos e trabalhou para fortalecer a aliança com Washington, crucial face à ameaça militar da Coreia do Norte. Cerca de 28.500 soldados americanos estão estacionados na Coreia do Sul.