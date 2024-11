Na cúpula do G20 no Rio, Olaf Scholz busca aliados comerciais – DW – 17/11/2024

Quando Olaf Scholz retorna para a Alemanha do G20 summit in Rio de JaneiroBrasil, na quarta-feira, o chanceler em crise poderia estar a regressar com algo verdadeiramente histórico: um acordo de comércio livre entre a União Europeia e o Mercosul estados da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. Isto é, se ele conseguir fechar o acordo depois décadas de negociações.

“Este acordo de livre comércio seria libertador para a economia alemã. É quase impossível imaginar uma situação geopoliticamente mais difícil, temos de aproveitar esta oportunidade”, disse Volker Treier, líder de política externa da Câmara de Comércio e Indústria Alemã.

“No momento, a janela está aberta – você não pode negociar por 25 anos, não ter um acordo e ainda acreditar que pode simplesmente esticar o prazo como se fosse um chiclete. Se não for agora, quando?”

Economia alemã espera avanço

Treier conversou com a DW sobre uma recente pesquisa empresarial realizada pela Associação das Câmaras Europeias de Comércio e Indústria, em Bruxelas. O resultado, disse ele, foi “bastante sombrio”.

Diante de iminente protecionismo dos EUA sob a próxima administração TrumpTreier disse que o acordo UE-Mercosul seria um sinal importante para as empresas da UE e da Alemanha. Quando se trata de baterias, painéis solares, energia eólica e hidrogénio verde, a Europa, disse ele, poderia alcançar a sua transformação verde de forma mais rápida e sustentável com a ajuda de matérias-primas sul-americanas.

Em troca, as empresas europeias deixariam de pagar 4 mil milhões de euros (4,2 mil milhões de dólares) em tarifas para exportar os seus produtos para os países do Mercosul, segundo Treier. “Já temos boas relações com o Mercosul, mas não há dinamismo real. Em parte, isso acontece porque os países do Mercosul estão a impor tarifas de 25-30% sobre produtos clássicos de exportação alemães, como automóveis, mas também produtos eletrónicos ou maquinados”, disse Treier.

Kaja Kallas, a nova chefe de relações exteriores da UE, expressou esses sentimentos. “Se não fizermos um acordo comercial com eles, então este vazio será preenchido pela China”, disse ela durante a sua audiência de confirmação perante o Parlamento Europeu esta semana. A China aumentou o seu investimento na região por um factor de 34 entre 2020 e 2022, e o primeiro megaporto controlado pelos chineses na América do Sul acaba de abrir para negócios em Chancay, Peru.

Caso o acordo não seja assinado no G20, os proponentes pretendem concluí-lo na cúpula do Mercosul que acontecerá em Montevidéu, Uruguai, no início de dezembro.

Opositores ao acordo UE-América do Sul reúnem forças

Ao mesmo tempo, a oposição ao acordo também está a ganhar força na Europa e América do Sul – e não vem apenas de ambientalistas. Os agricultores europeus estão furiosos, criticando a duplicidade de critérios e a concorrência desleal com os seus colegas sul-americanos.

Num apelo publicado no jornal diário francês O mundo, cerca de 600 parlamentares franceses pediram que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se abstivesse de assinar o acordo. Além disso, e potencialmente de forma mais ameaçadora, o primeiro-ministro francês, Michel Barnier, disse que Paris não concordaria com o acordo na sua forma actual.

“O acordo entre o Mercosul e a UE é muito mais vantajoso para a Europa do que para a América do Sul”, disse à DW Raul Montenegro, biólogo argentino e vencedor do prémio Right Livelihood em 2004. “Os principais perdedores num eventual acordo serão definitivamente diversidade biológica na América do Sul, bem como as pequenas e médias empresas e os pobres de ambas as regiões.”

Brasil a caminho de se tornar um player global

Anfitrião do G20 Luiz Inacio Lula da Silvaque espera consagrar a luta contra a fome e mudanças climáticas no comunicado final da cimeira do Rio, enfrenta uma tarefa hercúlea no que diz respeito à interminável discussão sobre acordos de comércio livre, mas continua optimista.

“Nunca estive tão optimista em relação à UE-Mercosul”, disse o presidente brasileiro à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, em Setembro. Lula está determinado a colocar o Brasil no papel de ator global em seu terceiro e provavelmente último mandato.

Essa é mais uma razão pela qual Treier, da Câmara Alemã de Comércio e Indústria, disse o tempo é passageiro.

“A autoconfiança está aumentando entre os países do Mercosul, da mesma forma que em todo o mundo. Sul Global. Estivemos na Índia há duas semanas e meia para a nossa conferência na Ásia e a mesma coisa está a acontecer lá: eles ainda estão dispostos a contactar-nos, mas as coisas não vão ficar assim para sempre”, disse ele.

Este artigo foi escrito originalmente em alemão.