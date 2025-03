Na Semana do Consumidor Procon realiza ações educativas em instituições no estado

Cleide Santos



O governo do Acre, por meio da Agência de Negócios do Estado (Anac), realizou nesta quarta-feira, 12, uma reunião de alinhamento e planejamento das ações para o ano de 2025. A atividade, realizada no auditório da Secretaria de Estado de Administração (Sead), em Rio Branco, reuniu gestores e técnicos da pasta, num momento em que todos puderam compartilhar, avaliar resultados e apresentar sugestões para o aperfeiçoamento das ações.

Durante a reunião, a presidente da instituição, Waleska Bezerra, detalhou o Plano de Trabalho para 2025. Tendo como finalidade estabelecer diretrizes, metas e ações estratégicas alinhadas ao Plano de Governo 2024-2027, neste ano, o trabalho terá como foco principal três projetos: Investe Acre, Prospecção de Novos Negócios e Qualificação para empresas.

As estratégias incluem a implantação da Investe Acre, que no âmbito da Anac deve funcionar como uma coordenadoria voltada à atração de investimentos, prospecção de novos negócios, intensificação do trabalho de consultoria e soluções empresariais e oferta de cursos com foco na qualificação para exportação.

“Nesse plano é fundamental a participação de todos. Muitas vezes temos uma visão, com a ajuda de vocês podemos avançar mais”, enfatizou Waleska Bezerra, ao abrir o encontro e agradecer aos servidores pelo empenho.

Na oportunidade, a equipe de Planejamento apresentou o Relatório de Gestão, dos últimos 12 meses. Em 2024, a atuação da Anac foi pautada pelas metas previstas no Plano de Governo estabelecido para o período 2023 a 2026, no eixo Geração de Emprego e Renda.

Resultados positivos

Considerando o compromisso de governo com a atração de novos negócios, a qualificação das empresas e a geração de empregos, a Anac participou e promoveu empresas locais na Expoacre e em eventos internacionais.

Na Expoalimentaria, uma das principais feiras do setor de alimentos da América Latina, a Anac propiciou a apresentação de produtos de 16 empresas acreanas. De forma inédita, em 2024, quem não pôde estar na feira realizada em Lima, no Peru, teve oportunidade de enviar seus produtos para serem expostos pela equipe da Anac. Biscoitos, refrigerantes e café produzidos no Acre foram os itens mais procurados na feira.

“Um trabalho que fizemos também em 2023; foi a partir de então que a empresa Dom Porquito, que também é coligada à Anac, conquistou o mercado peruano, e empresas como a Nutrak, Bebidas Quinari e Café Contri puderam ampliar a divulgação dos seus produtos e exportar para países vizinhos”, explicou a diretora de Planejamento da Anac, Jaurícia Ferreira.

O fortalecimento às empresas coligadas à Anac também esteve entre as prioridades. Hoje a Anac figura como sócia de sete empresas, como Dom Porquito e Agouti S.A, figurando também como cotista em um fundo de investimento para empresas da Amazônia com o BNDES, com o Banco do Pará e outras instituições. “E o que a gente tomou por base de ações em 2024 foi fortalecer a relação institucional com essas indústrias, detectar quais eram as necessidades imediatas e como a Anac poderia apoiar. Para a indústria se fortalecer cada vez mais e, por consequência, gerar emprego e riqueza para o nosso estado”, explicou o assessor de Planejamento, Milton Domingues.

Restabelecendo o contato institucional com as coligadas, a Anac vem trabalhando para recuperar algumas que estavam paralisadas e, quando necessário, fazendo a transição de negócios. Um exemplo é o caso da Galpão da Soar, em Cruzeiro do Sul, que está sendo transformada numa beneficiadora de café.

No que se refere a Qualificação de Negócios, superando a meta para 2024, que era de qualificar 250 pessoas, em 2024, com apoio de emendas parlamentares e em parceria com o Serviço Nacional da Indústria (Senai), a Anac viabilizou a qualificação de mais de 500 profissionais de empresas acreanas, na capital e interior do estado.

Sobre a Agência de Negócios do Acre

A Anac é um sociedade de economia mista que tem como missão promover a expansão e a intermediação de recursos e oportunidades de negócios para o estado do Acre.

Visando ser referência na Região Norte na promoção de ambientes de negócios propícios a novos investimentos e incentivo às exportações, trabalha para atrair e promover investimentos diretos nacionais e internacionais para o Acre, promover o estado e suas potencialidades, organizar e e implementar sistema de serviços de informação de oportunidade de negócios, entre outras atividades.

