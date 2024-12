Nancy Pelosi levada ao hospital após lesão não especificada em Luxemburgo – Política dos EUA ao vivo | Donald Trump

Chris Stein



Nancy Pelosia ex-presidente democrata da Câmara dos Representantes, sofreu uma lesão durante uma visita oficial ao Luxemburgo e foi hospitalizada, anunciou o seu gabinete. "Enquanto viajava com uma delegação bipartidária do Congresso em Luxemburgo para marcar o 80º aniversário da Batalha do Bulge, a Presidente Emérita Nancy Pelosi sofreu uma lesão durante um compromisso oficial e foi internada no hospital para avaliação", porta-voz Ian Krager disse. "A palestrante Emerita Pelosi está atualmente recebendo excelente tratamento de médicos e profissionais da área médica. Ela continua a trabalhar e lamenta não poder comparecer ao restante dos compromissos do CODEL para homenagear a coragem de nossos militares durante um dos maiores atos de heroísmo americano na história de nossa nação." Ele acrescentou que a senhora de 84 anos, que acaba de ganhar outro mandato representando seu distrito centrado em São Francisco, "anseia voltar para casa, nos EUA, em breve".

A congressista progressista Alexandria Ocasio-Cortez enfrenta resistência na sua busca para se tornar a principal democrata num dos comités mais proeminentes da Câmara. O legislador de Nova York fez uma oferta para se tornar o membro graduado do comitê de supervisão da Câmara, que tem a tarefa de realizar investigações e responsabilizar o governo. O membro anterior do ranking, Jamie Raskinoptou por um cargo como o principal democrata no comitê judiciário, e Ocasio-Cortez está disputando a vaga no comitê de supervisão contra o congressista da Virgínia Gerry Connolly. Hoje, os líderes da centrista Nova Coligação Democrata, que é actualmente a maior bancada ideológica na Câmara, anunciaram que apoiavam Connolly para o cargo. Aqui está o que cadeira de saída Annie Kuster e cadeira de entrada Brad Schneider tinha que dizer: Os novos democratas têm orgulho de endossar nosso colega, amigo e companheiro, o novo deputado democrata Gerry Connolly, como membro graduado do Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara. O deputado Connolly é um comunicador forte e talentoso e um burro de carga dedicado, preparado para liderar habilmente o comité na defesa das nossas prioridades democratas e no enfrentamento das ações extremistas da administração Trump. Ele é a escolha certa para promover os interesses de toda a nossa bancada. Ao longo dos seus dezasseis anos no Comité, o Deputado Connolly tem sido uma força corajosa e formidável na luta contra as teorias de conspiração extremistas do Partido Republicano e no avanço de legislação ponderada e de bom senso. À medida que nos preparamos para a nova administração Trump e para o Congresso controlado pelos Republicanos, os Democratas do Comité de Supervisão desempenharão um papel fundamental na protecção das nossas instituições democráticas e na repressão aos actores de má-fé. Estamos totalmente confiantes de que o deputado Connolly liderará o comitê com uma abordagem sensata e mão firme.

Anita Dunn, ex-conselheira importanteer para Joe Biden, criticou a forma como o presidente lidou com o perdão de seu filho Hunter Biden. Biden concedeu o perdão depois de meses negando que estava considerando tal ato. Isso aconteceu depois que seu filho se confessou culpado de acusações de fraude fiscal e foi condenado por acusações relacionadas a mentir em uma verificação de antecedentes para comprar uma arma de fogo. Dunn, que deixou o cargo de conselheiro sênior na Casa Branca em agosto para trabalhar para um Super Pac que apoiava Kamala Harriscampanha de, foi questionado sobre a decisão de Biden em um evento do New York Times. Ela disse: Concordo absolutamente com a decisão do presidente aqui. Não concordo com a forma como foi feito. Não concordo com o momento e não concordo, francamente, com o ataque ao nosso sistema judicial. Ela está longe de ser a única democrata que se sentiu desconfortável com o perdão de Biden ao seu filho, ou com as suas alegações de que Hunter foi vítima de um "processo seletivo":

Respondendo à reportagem do New York Times de que o advogado antivacina Aaron Siri esteve ao lado de Robert F. Kennedy Jr enquanto entrevistava candidatos a empregos no departamento de saúde e serviços humanos, Hillary Clinton brincou: Penso que os eleitores de Trump poderão ficar surpreendidos ao saberem que votaram para tornar a poliomielite novamente grande.

Donald Trump e JD Vance planejam assistir ao jogo de futebol americano do Exército e da Marinha, realizado no sábado nos arredores de Washington, Relatórios do USA Today. Além de Daniel Pennyeles convidaram outros convidados que deveriam servir em sua administração ou trabalhar em estreita colaboração com eles. Aqui está mais, do USA Today: Espera-se que o presidente eleito Donald Trump compareça ao jogo, onde se encontrará com Pete Hegseth, seu indicado para secretário de Defesa. O governador da Flórida, Ron DeSantis, um veterano da Marinha que Trump considerou uma opção alternativa para substituir Hegseth, também supostamente se juntará a Trump.

JD Vance convidou Daniel Pennyque esteve esta semana absolvido das acusações na morte por estrangulamento de um homem sem abrigo no metrô de Nova York, para assistir ao jogo anual de futebol americano do Exército e da Marinha neste fim de semana. Escrevendo no X, Vance disse: Daniel é um cara legal, e o promotor da máfia de Nova York tentou arruinar sua vida por ter coragem. Estou grato por ele ter aceitado o meu convite e espero que ele se divirta e aprecie o quanto os seus concidadãos admiram a sua coragem. Penny tem sido uma causa célebre para a direita, com um legislador republicano ditado ele deveria receber a Medalha de Ouro do Congresso, a mais alta honraria civil.

As instituições governamentais dos EUA destinadas a estabilizar o sistema financeiro durante emergências podem estar em perigo uma vez Donald Trump é inaugurado, os relatórios do Wall Street Journal. Os responsáveis ​​da sua equipa de transição estão a procurar formas de eliminar ou reduzir instituições como a Federal Deposit Insurance Corporation, que foi criada após a Grande Depressão para evitar as corridas aos bancos que destruíram as poupanças dos americanos no início daquela crise económica duradoura. Pessoas em Cleveland fazendo fila para receber batatas e repolho durante a Grande Depressão em 1938. Fotografia: AP Quaisquer mudanças deste tipo exigiriam uma acção do Congresso, o que pode ser difícil de concretizar. Aqui está mais sobre o que Trump está pensando em fazer, no Journal: Em entrevistas recentes com potenciais nomeados para liderar as agências reguladoras bancárias, os conselheiros de Trump e funcionários do seu recém-descoberto Departamento de Eficiência Governamental perguntaram, por exemplo, se o presidente eleito poderia abolir a Federal Deposit Insurance Corp., disseram pessoas familiarizadas com o assunto. Os consultores perguntaram aos nomeados em consideração para o FDIC, bem como ao Gabinete do Controlador da Moeda, se o seguro de depósitos poderia então ser absorvido pelo Departamento do Tesouro, disseram algumas pessoas. Qualquer proposta para eliminar o FDIC ou qualquer agência exigiria ação do Congresso. Embora os anteriores presidentes tenham reorganizado e renomeado departamentos, Washington nunca fechou uma grande agência a nível ministerial e raramente fechou outras agências como a FDIC que o não fossem. Os executivos do banco estão otimistas de que o presidente eleito Donald Trump facilitará uma série de regulamentações sobre reservas de capital e proteção ao consumidor, bem como o escrutínio da consolidação na indústria. Mas o seguro de depósito FDIC é considerado quase sagrado. Qualquer medida que ameaçasse minar até mesmo a percepção do seguro de depósitos poderia rapidamente repercutir-se nos bancos e, numa crise, poderia agravar os receios dos clientes. Depois de vários bancos falirem no ano passado, clientes em pânico sobre se os seus depósitos estavam seguros em bancos mais pequenos. Muitos fugiram para os maiores bancos, considerados tão importantes que o governo nunca os deixaria falir. Desde então, os bancos têm apelado a proteções mais amplas de seguros de depósitos para manter a competitividade dos bancos mais pequenos.

Arão Sirio advogado que os relatórios do New York Times está sentado Robert F. Kennedy Jr.As entrevistas com potenciais contratações para ocupar os cargos superiores do departamento de saúde e serviços humanos têm um longo histórico de contestação das certificações de vacinas. Ele apresentou petições contra as vacinas contra a poliomielite, hepatite B e outras doenças, e também recorreu aos tribunais para contestar os mandatos da vacina Covid-19. No entanto, ainda não está claro se o próprio Siri está à procura de um papel nos serviços de saúde e humanos, o que Donald Trump nomeou Kennedy para liderar, ou se ele permanecerá fora do governo. Do Guardião Ed Pilkingtonaqui está mais do que sabemos sobre o envolvimento da Siri na transição para o segundo mandato de Trump: