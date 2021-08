Não há verão sem um bom docinho. Veja os nossos preferidos

Quem não gosta de doces que coloque o dedo no ar. Apostamos que todas as mãos aí ficaram em baixo, certo? Afinal, sabe sempre bem, a qualquer dia, a qualquer hora, e especialmente no verão, quando os convívios são muitos, há sempre uma festa onde ir e a fome aperta.

Por que não poupar tempo e dinheiro e comprar as suas guloseimas online? É a melhor maneira de passar uma tarde divertida, sabendo que os mais novos não vão mesmo ficar de barriga vazia. O difícil mesmo será escolher o que pretende comprar, porque a variedade e muita, e já cresce água na boca só de pensar.

Quer uma ajuda? Então, saiba quais são os doces que não podem mesmo faltar neste verão.

6 doces para um verão inesquecível

Quando pensa em doces, não pense apenas em chocolates. Há tanta variedade atualmente, para todos os gostos, que difícil mesmo vai ser conseguir parar de comer.

Mas vamos revelar os nossos preferidos, que não vão deixar ninguém indiferente. Quer saber quais são? Então, tome nota.

Algodão doce

Claro que algo que se assemelha a nuvens só poderia saber bem. Tem apenas um único problema: acaba mesmo muito depressa. Ainda agora começamos a comer e quando damos por ela, já terminou. Vamos repetir a dose?

Marshmallows

Estas delicadas e fofas esponjas podem ser consumidas assim ou ao estilo americano – gostamos das duas maneiras. Não sabe como é? Nós explicamos: basta colocá-las num palito ou num pau de espetada e aquecer, seja no bico do fogão ou numa bela lareira, durante uns ligeiros segundos. Cuidado depois para não se queimar. Mas tem mesmo de experimentar, porque ficam deliciosos. Os americanos colocam ainda o marshmallow derretido entre duas bolachas e chamam-lhe “s’mores”.

Rebuçados

Daqueles mais duros aos que têm uma textura que se assemelha a caramelos: qual o seu preferido? Por aqui, a nossa preferência vai para os que têm sabor a fruta. São fáceis de transportar e podemos comer um em qualquer lado, quando a forme apertar.

Chocolates

Claro que os abençoados chocolates não poderiam faltar nesta lista: de leite, negro, chocolate branco, com amêndoas, amendoins, pimenta, para barrar no pão, para fazer deliciosos bolos… O seu uso é tão vasto e de uma coisa temos mesmo a certeza: o resultado final será sempre de comer e chorar por mais.

Gomas

Aqui também a variedade – e formato – é bastante completa: simples, com açúcar, de alcaçuz, com recheio ou até em drageias. As gomas são, igualmente, o snack perfeito para quando apetece comer algo docinho, mas não sabemos bem o quê.

Pastilha elástica

Há quem diga que a pastilha elástica ajuda a enganar a fome, ou seja, se não tem mais nada à mão, mascar uma pastilha pode fazê-lo sentir-se mais saciado. Mas tenha cuidado, porque podem tornar-se verdadeiramente viciantes. Quando mais mascamos, mais nos apetece…

Ainda que saibam bem, ajudem a saciar a fome e sejam, muitas vezes, completamente irresistíveis, os doces devem ser consumidos com calma e moderação e integrados num regime alimentar equilibrado.