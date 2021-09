BYD lança a e-Platform 3.0 com o Novo Carro-Conceito Ocean-X Revelado

Shenzhen, China – A 8 de Setembro, a BYD lançou oficialmente a e-platform 3.0 para veículos exclusivamente eléctricos. Com vantagens assinaláveis a nível de inteligência, eficiência, segurança e estética, a e-platform 3.0 visa promover o desempenho dos NEVs em termos de segurança e autonomia de condução em baixas temperaturas, e também melhorar a experiência de condução inteligente, para construir novos EVs inteligentes mais eficientes e mais seguros. Por conseguinte, a nova geração da e-platform BYD engloba veículos de vários tamanhos, desde pequenos a grandes, e continuará aberta à indústria para facilitar o desenvolvimento de VE inteligentes à escala mundial.

Construído sobre a e-platform 3.0, o carro-conceito Ocean-X revelado é um sedã desportivo de tamanho médio com alto desempenho. O Ocean-X traz novas experiências em termos de desempenho e condução inteligente graças às baterias Blade totalmente integradas na carroçaria do carro, um grupo electropropulsor 8 em 1, e uma arquitectura com tracção às quatro rodas.

Wang Chuanfu, o Chairman e Presidente da BYD, disse que a e-platform 3.0 é o elemento vital para a sua transição para a inteligência da electrificação na mudança dos NEV e também o berço para a próxima geração de VE. As novas soluções integradas de energia da BYD englobam a captação, armazenamento e aplicação de energia. Com a ajuda desta solução abrangente, a BYD pretende construir um ecossistema de emissões zero dentro de um ciclo fechado para enfrentar o aquecimento global por meio de acções práticas.

Relativamente à segurança, a e-platform está equipada com baterias Blade ultra-seguras ao mesmo tempo que integra o conjunto na carroçaria do veículo, e constrói uma estrutura especial de chassis de veículo puramente eléctrico para aumentar a rigidez do mesmo.

No que respeita à sua eficiência, a nova plataforma permite alcançar uma autonomia superior a 1.000 km através do primeiro grupo electropropulsor 8-em-1 do mundo. Adicionalmente, com a primeira tecnologia de carregamento rápido do mundo permite um alcance até 150 km após um carregamento de 5 minutos. O sistema original de arrefecimento e aquecimento directo para baterias aumenta a eficiência térmica até 20%, ao mesmo tempo que reduz a perda de energia. O sistema de bomba de calor que pode funcionar a temperaturas de -30℃ a 60℃, aumentou o alcance até 20% no Inverno, uma vez que esteaproveita o calor residual do ambiente, do trem de força, do habitáculo e até das baterias. Por fim, o novíssimo sistema eléctrico de tracção integral apresenta uma aceleração de 0-100 km/h melhorada para 2,9 s, o que resulta num consumo de energia comparável ao dos veículos de tracção a duas rodas, ao mesmo tempo que permite aos utilizadores desfrutar do elevado desempenho dos EV de tracção integral.

No que diz respeito à inteligência, a e-platform 3.0 integrou profundamente o sistema de tracção, travagem e direcção. O primeiro controlador do domínio do trem de transmissão da indústria foi desenvolvido graças à plena utilização da resposta rápida dos motores eléctricos e foi aplicado no modelo EA1 (nome de código). O controlador de domínio inteligente do cockpit da BYD e o controlador de domínio inteligente do chassis já se encontram a ser produzidos em massa. Quanto ao software, a BYD desenvolveu de forma independente o SO BYD que dissocia hardware e software, oferecendo um sistema de colaboração de elite para altos níveis de condução inteligente.

Do lado da estética, o veículo apresenta saliências mais curtas e uma distância entre eixos mais longa, o que aumenta significativamente o espaço no interior para os passageiros; uma carroçaria mais baixa e uma distância entre eixos mais longa libertam o desenho aerodinâmico do veículo, diminuindo o coeficiente de arrasto para 0,21Cd.

Ocean-X, um carro conceptual de tamanho médio construído com base na e-platform 3.0, destaca-se pela sua segurança, autonomia, carregamento, inteligência e design, tornando-o um EV inteligente mais eficiente e seguro para a próxima geração.

