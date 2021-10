Las Vegas vai ter cassino de US$5 bilhões com proposta totalmente inédita e inovadora

A avenida mais conhecida no mundo dos cassinos irá ganhar um novo estabelecimento que vale bilhões: um resort da empresa canadense de design Moon World Resorts (MWR). Segundo a MWR, o resort de 5 bilhões de dólares será localizado estrategicamente na Strip de Las Vegas. A construção será a maior estrutura esférica do mundo, a segunda mais alta da linha do horizonte, e receberá 10 milhões de visitas anuais em Las Vegas.

Sim, a estrutura será esférica – serão 224 metros de circunferência, que incluirão um cassino com 4.000 quartos, um centro de conferências, um café temático e até mesmo um passeio com temática espacial. Inspirado nos recentes avanços do turismo espacial, o resort terá o formato de uma lua gigante e busca trazer um pouco de espaço sideral bem aqui para a terra.

Projeto

O fundador da empresa MWR, Michael Henderson, passou 20 anos desenvolvendo esse projeto enquanto conversava sobre o estabelecimento de resorts na Europa e Ásia. “A Moon World Resorts Inc. é uma empresa canadense de desenho arquitetônico e licença de propriedade intelectual. Ela licenciará quatro luxuosos e únicos destinos Moon Resorts ao redor do mundo”, comentou ele.

De acordo com Henderson, a ideia inicial foi planejada para Coachella, Califórnia, em 2016. Porém, ela era “simplesmente uma opção sob breve consideração”. Isso porque “a autoridade de turismo da área específica não queria projetos de grande escala e, portanto, nosso projeto não era claramente um bom ajuste”.

Isso não é problema para Las Vegas, que abraça esse tipo de projeto em grande escala. “Em nossa opinião, é o estado com a autoridade de planejamento mais progressista e profissional; Nevada não tem medo de projetos de hospitalidade de grande escala, de fato os acolhe”, afirmou Henderson. Ele ainda comentou que, em questão de escala, o resort será grande, mas semelhante a muitas das construções já existentes na cidade.

Recentemente, os terrenos foram comprados pela Wynn Resorts da Crown Resorts, e o prazo de conclusão é de quatro anos. Mas quem não quer aguardar tanto tempo, ou até mesmo viajar até a Cidade do Pecado para aproveitar um pouco de jogatina, pode visitar os cassinos online listados na plataforma cassinos.info, que traz opiniões e avaliações que ajudam desde os mais iniciantes aos mais experientes a escolherem os melhores sites. Na lista, você pode encontrar opções confiáveis que oferecem jogos populares, como a roleta online, e até bônus especiais.

Recorde de ganhos

Os estabelecimentos localizados em Nevada vêm batendo recordes de ganhos mensais, favorecidos pela retomada pós-pandemia. Mesmo considerando as restrições sanitárias, como o uso de máscaras, que ainda vigoram na área, os cassinos do local geraram uma receita de US$1,36 bilhões somente em julho. Em agosto, eles registraram sua sexta receita consecutiva de US$1 bilhão – já o Gaming Control Board contabilizou que as receitas do jogo no estado ultrapassaram US$1,165 bilhão no mesmo mês, um crescimento de 22,3% em relação a agosto de 2019.

Esses números impressionantes sugerem que Nevada provavelmente atingirá a receita anual de US$12 bilhões, semelhante àquela que o restante do país tinha alcançado antes da pandemia. Segundo Michael Lawton, analista econômico sênior do Gaming Control Board, ocorreram inúmeros eventos especiais no estado de Nevada em agosto, como dois shows do Cirque Du Soleil na Strip e as finais da Copa Ouro da CONCACAF no Estádio Allegiant.

Por isso, Lawton observa que “a forte demanda em todos os mercados, o estímulo federal, a recuperação contínua de lazer, viagens e o retorno de eventos especiais e entretenimento continuaram a impulsionar os jogos para além dos níveis de 2019”. Já para o analista de jogos do Wells Fargo, Daniel Politzer, isso se deve à “boa sorte da Strip transportada para o mercado local de Las Vegas, que também ganhou alguns benefícios de calendário com agosto começando em um domingo. Isso permitiu que as receitas das máquinas caça-níqueis de muitos operadores de cassino do último dia de julho fossem contabilizadas nos totais de agosto.” Todos esses fatores influenciaram a receita bilionária desses estabelecimentos.