Nasceu de Novo: No Acre idoso passou 110 dias internado com Covid-19, recebe alta e comemora!

Sabino Brotto, de 68 anos, entrou no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC) em junho e saiu no dia 14 de outubro.

Em casa há cinco dias, o idoso Sabino Brotto, de 68 anos, conta com alegria sobre a alta depois de ter lutado 110 dias contra a Covid-19. Ele foi internado no dia 26 de junho no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC), em Rio Branco, e ficou até o dia 12 de outubro na UTI.

Somente na última quarta-feira (14), ele conseguiu receber alta com muita festa e comemoração dos servidores do hospital. Emocionado, ele diz que a alta foi um renascimento. Mesmo ainda sofrendo com algumas sequelas da doença, como não andar, por exemplo, ele comemora a volta pra casa.

“Pra mim foi um prêmio da loteria. Nasci de novo, porque o que passei só Deus mesmo. Foi horrível, tive duas paradas cardíacas, mas consegui voltar. Só lembro até o dia que entrei naquele hospital, depois disso não lembro mais de nada, só do que falam”, conta.