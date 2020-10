Família faz vankinha virtual e população dá demonstração de solidariedade; participe também

rtual, clique aqui Para participar da vakinha vi

A pós ser noticiada pelo ac24horas, em menos de um dia a vakinha virtual encabeçada pela família do jovem Ivan de Oliveira da Costa, de 13 anos, conseguiu ultrapassar a meta de R$ 5 mil para custear a cirurgia que deve impedir que o garota perca a visão dos dois olhos.

Até às 11 horas da manhã deste sábado, 17, a campanha virtual já havia arrecadado R$ 5.050, R$ 50 a mais que a meta estipulada. A mãe do menino, a diarista Célia Maria de Oliveira, se surpreendeu com as doações. “Só tenho muito a agradecer por essa ajuda. Meu muito obrigada a todos, não tenho nem como agradecer essa ajuda”. Ela afirma que já na próxima segunda-feira, 19, já irá procurar clínica para a cirurgia do filho.

Ivan mobilizou junto a familiares e amigos uma campanha na cidade para ajudar a custear a cirurgia que custa em torno de R$ 5 mil. Somente esse procedimento médico pode impedir que ele perca sua segunda visão e fique totalmente cego.

Ele perdeu um olho devido à Ceratocone, uma condição em que o tecido transparente na superfície anterior do olho (córnea) se curva para fora. Segundo os familiares, caso ele não faça esta cirurgia, perderá a outra visão.

O rapaz é portador de Ceratocone em ambos os olhos em estágio avançado, já perdeu a visão no olho direito e precisa operar para que a doença pare de progredir e assim preservar a visão esquerda.