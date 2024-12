Nenhum conforto e pouco abrigo enquanto o pesadelo do inverno se instala em Gaza | Gaza

Isabel O’Brien



A pegada anual de carbono do TikTok é provavelmente maior do que a de Gréciade acordo com uma nova análise do impacto ambiental da plataforma de mídia social, com o usuário médio gerando gases de efeito estufa equivalentes a dirigir 200 quilômetros extras em um carro movido a gasolina a cada ano.

Estimativas de Verdeuma consultoria de contabilidade de carbono com sede em Paris, estima as emissões do TikTok em 2023 nos EUA, Reino Unido e França em cerca de 7,6 milhões de toneladas métricas de equivalente de dióxido de carbono (CO2e) – superiores às associadas ao Twitter/X e Snapchat na mesma região.

O TikTok tem 1 bilhão de usuários em todo o mundo e as descobertas de Greenly colocaram sua pegada de carbono logo acima da do Instagram – embora o Instagram tenha quase o dobro Base de usuários do TikTok.

A razão por trás disso reside na dependência única da plataforma TikTok. O usuário médio do Instagram gasta 30,6 minutos no aplicativo por dia. Enquanto isso, a média TikTok o usuário gasta 45,5 minutos rolando.

“Todo o algoritmo é construído em torno da massificação de vídeos”, explicou Alexis Normand, presidente-executivo da Greenly. “A dependência também tem consequências em termos de incentivar as pessoas a gerarem cada vez mais pegada (de carbono) numa base individual.”

Dado que os EUA, o Reino Unido e França representam pouco menos de 15% da base global de usuários do TikTok, a pegada geral de carbono da plataforma é provavelmente de cerca de 50 milhões de toneladas métricas de CO2e. E uma vez que estes cálculos do centro de dados não incluem outras fontes menores de emissões do TikTok, tais como as emissões associadas aos espaços de escritório e às deslocações dos funcionários, isto é provavelmente uma subestimação.

Para contextualizar, as emissões anuais de carbono da Grécia em 2023 foram de 51,67 milhões de toneladas métricas de CO2e.

Os usuários do TikTok também têm o segundo maior nível de emissões por minuto de uso nas redes sociais, de acordo com a análise de Greenly, logo depois do YouTube. Um minuto no TikTok queima 2.921 gramas de CO2e, em média, enquanto um minuto no YouTube queima 2.923 gramas. Um minuto no Instagram queima 2.912 gramas.

As pequenas diferenças se somam. Devido à grande quantidade de conteúdo na plataforma, bem como aos tempos médios de rolagem mais longos, os usuários do TikTok têm as maiores emissões anuais. O usuário médio do TikTok queimará 48,49 kg de CO2e no aplicativo em um ano, de acordo com a análise de Greenly. Em segundo lugar vem o YouTube, com um usuário médio queimando 40,17kg de CO2e. Os usuários do Instagram queimarão apenas 32,52 kg de CO2e.

De acordo com o Agência de Proteção Ambiental, essa é a diferença entre dirigir um carro a gasolina dirigindo 123 milhas (TikTok), 102 milhas (YouTube) e 82,8 milhas (Instagram).

O estudo examinou a pegada de carbono associada a cada utilizador por minuto, incorporando as emissões associadas aos data centers, que representavam cerca de 99% da pegada, e as emissões associadas aos dispositivos de carregamento após a utilização das plataformas.

As emissões do TikTok são as mais opacas das plataformas de mídia social. Gigantes da tecnologia como Meta e Google divulgam relatórios detalhados para o Carbon Disclosure Project todos os anos, publicando até mesmo as suas descobertas nos seus respectivos websites. O TikTok não possui dados de emissões disponíveis publicamente.

Outras empresas de redes sociais, embora também reportem emissões altíssimas, assumiram compromissos de alimentar os seus centros de dados com energia limpa. A qualidade desses compromissos varia muito. Uma investigação pelo Guardião mostrou que quatro das cinco principais empresas de tecnologia estavam usando créditos de energia renovável (Recs) semelhantes à compensação para subnotificar seus dados de emissões em aproximadamente 662%.

TikTok assumiu um compromisso ser neutro em carbono até 2030. A empresa tem um plano chamado “Projeto Trevo”, implementado em 2023, que tem a tarefa de cumprir esse objetivo e, ao mesmo tempo, melhorar a segurança geral dos dados. No entanto, até à data, apenas foi construído um data center renovável: um centro de dados de 12 mil milhões de euros. instalação na Noruega que funciona com energia 100% renovável.

Não está claro se essas práticas e compromissos de relatórios persistirão ou não sob nova propriedade – um tribunal de apelações dos EUA manteve uma lei isso exigirá que a empresa chinesa ByteDance venda a plataforma para uma entidade não chinesa até 19 de janeiro de 2025, embora a empresa esteja tentando atrasar isso até que um recentemente mais amigável A administração Trump é inaugurada.

Se a plataforma for comprada por uma empresa norte-americana, regras passou este ano exigiria que a empresa divulgasse publicamente as suas emissões se estas fossem “relevantes” para os investidores, embora Trump provavelmente reverterá isso.

O TikTok não respondeu ao pedido de comentário.