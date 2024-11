New York Giants cortou $ 160 milhões do quarterback Daniel Jones dias depois de colocá-lo no banco | Gigantes de Nova York

Agencies



A era Daniel Jones em Nova York acabou.

O quarterback do Giants foi liberado na sexta-feira pela equipe, poucos dias depois que a franquia disse que o colocaria no banco em favor do terceiro atacante Tommy DeVito.

“Daniel veio me ver esta manhã e perguntou se poderíamos liberá-lo”, disse o presidente do Giants, John Mara, em comunicado. “Nós concordamos mutuamente que seria o melhor para ele e para a equipe. Daniel tem sido um grande representante da nossa organização, de primeira classe em todos os sentidos.”

Mara acrescentou que estava “decepcionado” com a rápida dissolução do relacionamento do time com Jones, que assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 160 milhões em março de 2023, depois de levar os Giants a uma vaga nos playoffs.

“Temos Daniel em alta conta e temos um grande apreço por ele”, continuou Mara. “Desejamos a ele nada além do melhor no futuro.”

Jones, de 27 anos, disse aos repórteres na quinta-feira que deu ao time tudo o que tinha depois de ficar em sexto lugar geral no draft de 2019 e acredita que ainda tem futuro no NFL. Ele se responsabilizou pela chegada dos Giants (2-8) à pós-temporada uma vez em sua gestão como titular.

O produto Duke assumiu o controle no início de sua temporada de estreia, quando o então técnico Pat Shurmur substituiu Eli Manning, duas vezes MVP do Super Bowl, que estava perto do fim de sua carreira.

O técnico Brian Daboll colocou Jones no banco na segunda-feira, depois que os Giants voltaram aos treinos após uma semana de folga e uma derrota por 20-17 na prorrogação para o Carolina, na Alemanha.

Tommy DeVito será titular no domingo contra o Tampa Bay Buccaneers, com Daboll esperando poder animar o time.

“Definitivamente não estou feliz com isso”, disse Jones, que leu uma declaração de 90 segundos antes de responder às perguntas dos repórteres. “Sim, não é o que você quer ouvir. Então, sim, todas essas emoções que você tem. Mas no final das contas, isso é futebol. Estamos em um negócio onde se espera que você obtenha resultados e não estávamos conseguindo.”

Jones, que agora está livre para assinar com qualquer time, teve 24-44-1 como titular em Nova York, depois de ser a sexta escolha geral no draft de 2019. Uma parte significativa dessas vitórias ocorreu em 2022, quando os Giants fizeram 9-7-1 e venceram o Minnesota na primeira rodada dos playoffs.

No entanto, qualquer impulso que o clube gerou em 2022 evaporou rapidamente em 2023. Nova York teve 1-5 nas seis partidas de Jones durante uma temporada marcada por lesões e ele regrediu ainda mais neste outono.

Jones completou apenas 63% de seus passes com oito touchdowns e sete interceptações, mesmo com o dinâmico wide receiver novato Malik Nabers à sua disposição. Os Giants são os últimos na NFL em pontuação e com o sentimento público praticamente desaparecido para o jogador antes conhecido como “Danny Dimes”, Daboll optou por seguir em outra direção enquanto Jones pode começar a tentar reiniciar sua carreira em outro lugar.