Nível do Rio Acre sobe 10 centímetros em Rio Branco após chuva, mas situação ainda é crítica

Em 24 horas, foi registrado um acumulado de 23,8 milímetros de chuva. Essa foi a segunda vez que choveu em Rio Branco este ano. A primeira foi no dia 15 de setembro, quando choveu 54,2 mm. Com isso, no mês, o acumulado ficou em 78 mm, sendo que o esperado era de 95,5 milímetros.

Apesar de ter subido 10 centímetros, esse é a pior cota do rio para o dia 30 de setembro dos últimos três anos. No mesmo dia no ano passado, o manancial estava com 1,51 metro. Em 2020, o nível estava em 1,63 metro nesse dia e em 2019 estava com 2,11 metros.