No AC, homem sobrevive após receber descarga elétrica e cair de poste com altura quase 8 metros

Um homem sobreviveu ao ser atingido por uma descarga elétrica e cair de um poste de energia elétrica com altura de aproximadamente oito metros. O acidente ocorreu nessa sexta-feira (22), na Comunidade Rural Paraná dos Moas, zona rural do município de Rodrigues Alves, interior do Acre.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, para fazer o resgate, os militares tiveram que usar uma voadeira e seguir pelo rio. O homem, identificado como Misael da Silva Araújo, de 31 anos, trabalha como vaqueiro em uma fazenda, e teria subido no poste, na tarde de sexta, para tentar fazer uma ligação quando foi surpreendido pela descarga elétrica.

Um familiar, que preferiu não se identificar, disse que Araújo está internado no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e que teve ferimentos na mão, no joelho e que vai passar por uma cirurgia no joelho ainda neste sábado (23).

Após ser atingida, a vítima caiu do poste no chão e desacordada. Os bombeiros falaram ainda que familiares e vizinhos que viram o acidente imaginaram que Araújo teria ido a óbito pela gravidade do acidente e também porque ele não apresentava nenhum sinal vital.

Mas, após alguns minutos, o homem acordou e reclamava de fortes dores e queimaduras nas mãos e virilha. Os familiares, então, fizeram alguns curativos para tentar amenizar as dores da vítima.

Como o local onde ocorreu a descarga elétrica é de difícil acesso e fica distante quase duas horas da Comunidade São Gerônimo, onde a vítima poderia receber atendimento médico, os familiares levaram o homem em cima de dois colchões de carroça de boi até o porto fluvial da comunidade para aguardar resgate do Corpo de Bombeiros.