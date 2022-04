Acre não registra novos casos e mortes por Covid-19 neste sábado (23), aponta Saúde

O boletim da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) não registrou novos casos e nem mortes por Covid-19 neste sábado (23). Assim, o número de infectados permanece em 124.633 e o de mortes 1.998 em todo o estado.

Quatro exames de RT-PCR seguem à espera de análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado continua em 10%, de acordo com o guia de monitoramento de leitos. Há três pessoas internadas no Hospital do Juruá.

Como o Into encerrou os atendimentos para casos da doença, a Saúde informou que os casos de Covid-19 serão atendidos em outras unidades da rede pública de Saúde.

Mortes por cidade

Cidades com óbitos Óbitos totais Novos registros

Acrelândia 40

Assis Brasil 25

Brasiléia 46

Bujari 17

Capixaba 19

Cruzeiro do Sul 187

Epitaciolândia 38

Feijó 68

Jordão 2

Mâncio Lima 37

Manoel Urbano 17

Marechal Thaumaturgo 14

Plácido de Castro 25

Porto Acre 42

Porto Walter 7

Rio Branco 1.181

Rodrigues Alves 14

Santa Rosa do Purus 7

Sena Madureira 86

Senador Guiomard 43

Tarauacá 50

Xapuri 33

Total 1.998

O estado tem seis pessoas internadas nos hospitais de referência, das quais três com resultado positivo para o novo coronavírus.

A taxa de incidência em cada 100 mil habitantes é de 13.993,7, já a de letalidade – quantidade de mortos dentro dos números confirmados da doença – é de 1,6%. A de mortalidade no estado é de e 223,4 a cada 100 mil habitantes.

Fonte: Sesacre