No Acre, homem é preso por estupro de vulnerável e alega que ‘namorava’ com criança de 12 anos

A família da menina procurou a polícia e denunciou o rapaz após descobrir o caso no início do ano. Policiais civis cumpriram um mandado de prisão contra o suspeito no bairro São Francisco. Ele foi levado para a delegacia da cidade para prestar depoimento e, posteriormente, vai ser encaminhado para a Unidade Penitenciária Manoel Neri, na cidade de Cruzeiro do Sul.