Acre vai abrir 10 leitos de UTI em Cruzeiro do Sul para atender pacientes do Amazonas

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli (Progressistas) se mostrou solidário ao governo do Amazonas na noite desta quinta-feira, 15, e decidiu abrir ao menos 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital de Campanha em Cruzeiro do Sul para atender casos graves de pacientes com coronavírus vindos do estado vizinho.

Cruzeiro do Sul é uma das cidades acreanas que faz divisa com cidades amazonenses. “Me sensibilizo com o povo amazonense que passa por um momento muito difícil por conta da pandemia da Covid-19. O governo do Estado do Acre está solidário ao governador Wilson Lima e a toda equipe governamental do Amazonas”, escreveu Cameli.

O governador do Acre garante que a abertura desses 10 novos leitos não irá prejudicar o atendimento da população acreana que também está acometida pela doença. “Nós, acreanos, estamos orando pelos nossos amigos amazonenses para que essa situação passe e que, juntos, possamos vencer toda dificuldade. Que Deus nos abençoe e que em breve possamos virar essa página”, concluiu.

Manaus viveu nesta quinta-feira um dos piores dias de crise desde o início da pandemia. O avanço dos casos de Covid-19 fez com que as internações batessem recordes e as unidades de saúde ficassem sem oxigênio. O Amazonas vem enviando seus pacientes para outros estados.

Os cemitérios estão lotados e tiveram que ampliar o horário de funcionamento, além de instalar câmaras frigoríficas. O governo estadual se viu obrigado a decretar toque de recolher a fim de reduzir as contaminações, com proibição de pessoas entre 19h e 6h em Manaus.