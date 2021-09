No Acre, motorista embriagado capota veículo, tem carro incendiado e vai parar no PS

Um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta segunda-feira, 13, deixou um homem gravemente ferido na Rodovia AC-10, que liga Rio Branco a Porto Acre. Ao ac24horas, a Polícia Militar informou que o motorista estava embriagado e capotou sozinho um veículo de cor branca. A ocorrência ainda está em andamento e o nome da vítima não foi revelado.

O acidente aconteceu entre a Vila do Incra e a Vila do V. Num vídeo é possível perceber o veículo às margens da estrada pegando fogo após o capotamento. Uma equipe da Polícia Militar foi ao local e constatou que o motorista estava embriagado. “Foi constado crime de trânsito pelo elevado nível de álcool no sangue”, disse a PM à reportagem.

Por enquanto, o condutor está no pronto-socorro de Rio Branco passando por avaliação médica. “A princípio ele será apresentado na delegacia pelo crime de trânsito”, informou a instituição.