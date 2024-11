No Dia da Malária nas Américas, governo do Acre salienta ações de combate à doença

Clícia Araújo



A Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), por meio da equipe do programa Pré-Enem Legal, realizará uma live especial com um aulão de matemática e ciências da natureza para os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O evento será realizado nesta quinta-feira, 7, das 9h às 11h30, e será transmitido pelo canal do YouTube da SEE.

O programa tem como objetivo reforçar os conteúdos que aparecem com mais frequência nas provas do Enem, proporcionando aos alunos oportunidades de revisão, prática na resolução de problemas, dicas e macetes, além do chat para tirar dúvidas. O aulão é aberto a todos os alunos do estado.

A coordenadora pedagógica do Pré-Enem Legal, Cleice Oliveira, destacou que o programa elaborou diversas orientações que os alunos poderão acessar durante a semana. “Além disso, teremos nossa superlive, que contará com orientações, dicas e macetes valiosos sobre as disciplinas da prova de domingo, ciências da natureza e matemática. A transmissão contará com interações ao vivo com algumas escolas. Esperamos que os estudantes se envolvam”, ressaltou.

O estudante João Yuri Brito expressou sua expectativa em relação à transmissão da live. “Terei a chance de rever as matérias que já estudei e reforçar os conteúdos, uma vez que alguns estavam esquecidos. Isso me deixará mais confiante. Qualquer apoio nos estudos será importante neste momento”, afirmou.

O Pré-Enem Legal é um programa do governo do Acre que oferece um curso preparatório gratuito para o Enem, voltado para alunos da rede estadual e para a comunidade em geral que tenha concluído o ensino médio.

