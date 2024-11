No Dia Nacional do Gestor Escolar, conheça a trajetória do comunitário que transformou sua realidade pela educação

Fhaidy Acosta



A Secretaria de Governo (Segov) reuniu nesta segunda-feira, 11, gestores estaduais e municipais envolvidos na ação de limpeza do Igarapé São Francisco, em Rio Branco, para debater sobre os resultados da operação, os dados do projeto e os próximos passos que envolvem a iniciativa, como o trabalho de conscientização por parte da população.

“Reunimos vários órgãos do governo do Estado, juntamente com a prefeitura, e iniciamos a operação que durou 21 dias. Junto ao pessoal do Iapen tivemos a mão de obra carcerária. E com o apoio do Deracre, foi feita a retirada de mais de 112 toneladas de entulhos. Essa foi uma ação muito positiva realizada nesses 22 quilômetros de extensão, e agora estamos programando para entrar nos próximos igarapés que são afluentes do Igarapé São Francisco”, destacou o gestor da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Araujo.

Considerando a importância do Igarapé São Francisco para o ecossistema local e a necessidade de ações conjuntas para a sua preservação, os gestores dialogaram sobre os desafios enfrentados e as novas ações para garantir a execução das próximas etapas do projeto.

Visando reforçar as ações de educação ambiental, o gestor da Segov, Luiz Calixto, pontuou: “Vamos investir muito na conscientização e na fiscalização, para que em pouco tempo a gente conscientize a nossa população de que lugar de lixo é no aterro sanitário e não dentro dos igarapés. Nós precisamos cada vez mais intensificar essas ações de conscientização para que em pouco tempo elas deixem de existir, porque elas só deixarão de existir quando a população se conscientizar de não jogar seus entulhos dentro dos igarapés e dentro do rio”.

Os resultados obtidos durante a ação foram frutos do trabalho conjunto da Segov, do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Acre (Sema), Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), Polícia Militar do Acre (PMAC) e Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) e da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI).

Resultados

A limpeza da calha do Igarapé São Francisco, feita entre os dias 11 e 25 de outubro, em um trecho de aproximadamente 22 km, teve início no bairro Universitário e finalização no bairro Adalberto Aragão, na foz do igarapé, onde ele deságua no Rio Acre. As atividades foram conduzidas na área urbana de Rio Branco, abrangendo os bairros: Universitário, Mocinha Magalhães, Joafra, Conquista, Santa Quitéria, Raimundo Melo, Vila Ivonete, São Francisco, Jardim Tropical e Adalberto Aragão.

A ação conjunta de limpeza da calha do Igarapé São Francisco, acompanhada e fiscalizada pela Sehurb, foi executada com a participação de aproximadamente 30 apenados, disponibilizados pelo Iapen. As ações de limpeza incluíram a remoção de resíduos sólidos, entulhos e balseiros, como galhos e troncos, garantindo a preservação e o bom funcionamento do igarapé.

Para a realização da operação, foram empregados materiais e equipamentos como: motosserras; cortadores de grama; foices; sacos de lixo; caminhões basculantes (disponibilizados pelo Deracre); embarcações (disponibilizadas pelo Corpo de Bombeiros).

