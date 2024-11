Nota pública sobre a recaptura de um detento

Miguel França



O governo do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e da Polícia Civil (PCAC), realizou nesta quinta-feira, 28, a entrega de 49 novas viaturas adquiridas com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A solenidade marcou ainda a entrega oficial do novo ônibus da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) e a assinatura das ordens de serviço para a reforma do prédio da Direção Geral da PCAC e do Núcleo de Qualidade de Vida (Qualivida).

Com o reforço das viaturas, a Polícia Civil amplia sua capacidade de atuação em todo o estado, fortalecendo o combate à criminalidade e a garantia de segurança para a população. O ônibus da Semulher será uma ferramenta essencial para levar assistência social e ações de proteção às mulheres acreanas, sobretudo nas regiões de difícil acesso.

O governador Gladson Cameli destacou a relevância desses investimentos: “Hoje estamos entregando 49 viaturas à Polícia Civil, graças aos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Também assinamos ordens de serviço para a reforma e ampliação da sede da Polícia Civil e do Núcleo de Qualidade de Vida. Essas ações reafirmam o compromisso da nossa gestão com a segurança e o bem-estar da população”. Cameli enfatizou ainda a importância do novo ônibus da Semulher, uma unidade móvel que “atua diretamente nas políticas públicas em defesa dos direitos das mulheres e meninas acreanas”.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre (PCAC), José Henrique Maciel, destacou os investimentos do governo estadual na segurança pública durante a maior entrega de veículos já realizada para a instituição em uma única solenidade. “Hoje, o governador está entregando 49 veículos que irão atender a Polícia Técnica, as delegacias da capital e também as do interior. Além disso, temos duas ordens de serviço, fruto de emendas do deputado Ulysses e da vice-governadora Mailza, que contribuirão para fortalecer ainda mais nossa estrutura”, afirmou.

Maciel enfatizou o compromisso do governo em investir continuamente na segurança pública, garantindo que as instituições tenham condições de combater a criminalidade e promover mais bem-estar à população, com menos violência e criminalidade. “Esses investimentos são fundamentais para que possamos alcançar nossos objetivos e assegurar mais segurança para todos”, concluiu.

Os investimentos nas reformas são resultado de emendas federais que viabilizaram a ampliação e modernização das unidades da Polícia Civil, promovendo melhorias estruturais que impactam diretamente na qualidade do atendimento à população. Entre as obras, destacam-se a adequação de espaços para acessibilidade, a criação de ambientes mais humanizados e o aprimoramento dos recursos tecnológicos, consolidando o compromisso do Estado em fortalecer a segurança pública em todas as regiões do Acre.

“A segurança é uma das principais prioridades do governo, e só neste primeiro ano já vemos resultados concretos. São mais de R$ 1,5 milhão investidos para combater a criminalidade e garantir mais segurança para a sociedade”, afirmou Ulysses.

A secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, ressaltou os novos investimentos destinados às políticas públicas para mulheres, com destaque para a aplicação de R$ 800 mil provenientes de emenda parlamentar do deputado Coronel Ulysses. “Esse recurso, somado a todas as ações e políticas que o governo do Estado está desenvolvendo para nossas mulheres e meninas, será essencial para fortalecer essa pauta. Nosso objetivo é reduzir a criminalidade e alcançar a meta tão esperada de feminicídio zero”, destacou. Ela reforçou o compromisso do governo em promover o bem-estar e garantir mais segurança para as mulheres acreanas.

Adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado federal Coronel Ulysses, no valor de R$ 700 mil, o ônibus com acessibilidade representa um marco na ampliação das políticas públicas voltadas às mulheres. Ele levará serviços essenciais às comunidades mais distantes, sendo um instrumento de promoção de direitos e inclusão social. A entrega reforça o compromisso do governo com ações integradas entre secretarias, destacando a importância da união entre diferentes esferas para alcançar resultados efetivos​.

Essas entregas e investimentos reforçam o compromisso do governo do Acre com a modernização da segurança pública e a ampliação das políticas sociais, promovendo inclusão, acessibilidade e qualidade no atendimento à população, especialmente para as comunidades mais vulneráveis.

