Nova morte por Covid-19 é registrada em Cruzeiro do Sul

Nesta terça-feira, 24, mais uma morte por Covid-19 foi registrada no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. A vítima fatal da doença era morador do município de Rodrigues Alves. Ontem, 23, ocorreram 2 mortes na unidade hospitalar.

Somente 2 pacientes estão internados na clínica do Hospital de Campanha e não há ninguém na Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Nas últimas 24 horas foram registradas 2 altas e 2 internações.

Com informações de Ac24horas