Acre mantém suspensão de Réveillon devido à pandemia de Covid-19; clubes poderão fazer

Pelo segundo ano consecutivo, o estado do Acre não tem nenhuma programação de festa de Réveillon por conta da pandemia da Covid-19. A informação foi confirmada ao ac24horas pela secretaria de Empreendedorismo e Turismo.

De acordo com a secretária da pasta, Eliane Sinhasique, o governo não trabalha ainda com a possibilidade de ter uma festa aberta ao público. No entanto, eventos privados poderão acontecer. “A ideia é que os clubes e casas noturnas possam fazer seus eventos fomentando a economia”, esclareceu.

Nessa segunda-feira, 23, o governador Gladson Cameli anunciou publicamente que cancelou o desfile de 7 de setembro por conta da possibilidade de o estado ter novas variantes do Coronavírus.

O desfile cívico marca as comemorações da Independência do Brasil no dia 7 de Setembro. A última vez em que o evento foi realizado por Cameli foi no ano de 2019.

“Eu estava me planejando para fazer o desfile de 7 de Setembro e já mandei suspender para não colocar em risco todo um trabalho feito pela equipe de governo. Eu preciso atingir minha meta que é vacinar 100% da população”, argumentou.

Com informações de Ac24horas