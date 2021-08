Homem é preso acusado de estuprar enteadas e ser denunciado pela esposa no Acre

Francisco Correia de Paiva, de 46 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira, 24, pela Polícia Civil do município de Mâncio Lima, no Acre, após ser denunciado pela esposa. Ele é acusado de ter cometido estupro a duas enteadas. A mulher o denunciou no último domingo, 22, depois de descobrir que ele teria estuprado suas duas filhas.

O homem foi encontrado pela polícia numa área de matagal no Bairro Bandeirantes. Segundo a denúncia, uma das meninas começou a sofrer os abusos sexuais há 3 anos, quando tinha 13 anos e a outra estuprada domingo. Segundo o delegado José Obetânio, Francisco confessou que estuprou a mais velha e negou que tenha abusado da mais nova, mas os exames comprovaram os dois estupros.

O homem será encaminhado ao Complexo Penitenciário Manoel Neri em Cruzeiro do Sul. O delegado José Obetânio conclama a população a denunciar fatos dessa natureza à Polícia. “Esse monstro criou essas enteadas por um período de dez anos e tinha o dever de cuidar delas, mas passou a estuprá-las . Quem souber de algum caso de estupro procure a Polícia e denuncie, que aprenderemos esses criminosos”, assegura.

Com informações do Ac24horas