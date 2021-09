Núcleo da SEE em Tarauacá recebe primeira remessa de merenda escolar – Reforma do prédio que armazena os alimentos, inicia nesta quarta feira

O Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes -SEE, vem trabalhando diurnamente para atender as demandas da educação, haja vista, aproximação do reinicio das aulas previsto para o dia 4 de outubro.

A Coordenadora do Núcleo da SEE em Tarauacá, Janaina Furtado, recentemente visitou o prédio onde será o novo Setor de Merenda que abrigará os alimentos perecíveis e não perecíveis. Segundo a Coordenadora, o prédio que fica situado na Avenida Tancredo Neves passará por ampla reforma atendendo as legislações atuais da ANVISA.

Furtado enfatiza ainda que as escolas estão sendo preparadas para que tudo ocorra em conformidade com o cronograma da SEE e que o Núcleo de Educação já recebeu por parte do Governo do Estado a primeira remessa de merenda escolar “Toda nossa equipe juntamente com os gestores têm realizado os trabalhos necessários para que tudo ocorra conforme o planejamento. Já recebemos nossa primeira remessa de merenda escolar — que tão logo— deve ser repassada a nossas escolas da rede Estadual de Ensino” pontuou.

ANO LETIVO